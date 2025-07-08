最美麗的製作人過生日 驚見沈春華和李艷秋兩大主播和聲伴舞

翟瑞靋有最美麗的製作人之稱。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕有「最美麗的製作人」之稱的翟瑞靋今天過82歲生日，除了當年與她合作過的演員寇世勳、周丹薇、邱于庭、陳玉玫難得同聚她的生日趴之外，當年打對台的中視當家主播沈春華和華視當家主播李艷秋也都出席她的生日派對，兩位曾叱吒風雲的主播還當她的和聲、伴舞，成為難得一見的歷史畫面。

翟瑞靋（右）過生日，寇世勳也到場為她慶生。（記者胡如虹攝）

翟瑞靋曾經製作過中視的情境喜劇《家有嬌妻》，不只捧紅了女主角張琍敏，也因為這齣戲太紅了，一播就長達4年多，讓她有了「最美麗的製作人」之稱。翟瑞靋在中視當過製作人，也在節目部從管理組歷練到節目部副理、中視公關公司副總經理，是中視極具代表性的人物之一。

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外未露面的邱于庭（右）和周丹薇也參加翟瑞靋的生日趴。（記者胡如虹攝）

由於翟瑞靋在中視節目部幾十年捧紅過無數明星，和許多製作人合作過，所以也只有她過生日，可以召集中視當年最紅的小生寇世勳、花旦周丹薇、邱于庭、陳玉玫一同現身，還有知名的的製作人周令剛、楊佩佩、嚴莊難得再同聚一堂。邱于庭就忍不住說：「感謝翟姐，讓大家可以見面。」

沈春華（右）和李艷秋也現身翟瑞靋的生日趴。（記者胡如虹攝）

沈春華和李艷秋兩位曾經叱吒風雲的主播也是翟瑞靋的好友，以前三台新聞競爭激烈，沈春華是中視晚間當家主播，李艷秋是華視主播，處於競爭關係，今晚則並肩而坐談笑風聲。沈春華說她和李艷秋其實只有短暫打對台，李艷秋是她輔大的學姐，兩人私底下其實關係友好。

「最美麗的製作人」翟瑞靋（左）過82歲生日，電影圈好友周信義特別為她慶生。（記者胡如虹攝）

翟瑞靋雖然今年已高齡82歲，卻仍保留得宜美麗依舊，還有相交50年的好友，也是電影圈大亨周信義特別在MUSIC CORNER為她舉辦生日趴，現場準備的大蛋糕就高達10層，讓翟瑞靋一度還不知道該如何切蛋糕。

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