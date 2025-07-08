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影帝萬洛隆甘迦「找不到翻譯」爆紅 雙手合十謝台灣：讓世界更美好

萬洛・隆甘迦鍾愛台灣在地美食，吃到焢肉便當直呼「超好吃」。（牽猴子提供）萬洛・隆甘迦鍾愛台灣在地美食，吃到焢肉便當直呼「超好吃」。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《白衣蒼狗》泰籍演員萬洛・隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）奪下今年台北電影獎影帝，因在台上找不到翻譯，萌翻眾人，成功圈粉；他這次來台行程緊湊，每天必定吃到台灣小吃，將美食清單一網打盡，稍早發文感謝台灣，成為難忘的回憶。

萬洛・隆甘迦（右）與泰文翻譯John來台灣享用美食牛肉麵。（牽猴子提供）萬洛・隆甘迦（右）與泰文翻譯John來台灣享用美食牛肉麵。（牽猴子提供）

萬洛・隆甘迦此行除了吃到懷念已久的牛肉麵，更吃了台灣著名小吃臭豆腐、焢肉飯、剉冰等，可惜因為季節關係，沒有吃到他心目中的第一名台灣美食「薑母鴨」，許願下次冬天再品嚐。

貼心的萬洛時刻關心周遭工作人員狀態，最常掛在嘴邊的中文是「你累嗎？」、「你還好嗎？」、「你餓嗎？」，充分展現從裡到外的善良。

在奪下台北電影獎影帝殊榮後，萬洛在媒體聯訪結束時，雙手合十誠懇的說：「謝謝台灣媒體的報導，你們讓這個世界變得更美好了。」一句話瞬間融化全場。

萬洛・隆甘迦在《白衣蒼狗》中飾演泰國移工悟姆，形象和本人相差大。（牽猴子提供）萬洛・隆甘迦在《白衣蒼狗》中飾演泰國移工悟姆，形象和本人相差大。（牽猴子提供）

《白衣蒼狗》對萬洛而言不僅是電影職涯代表作，更是改變他人生的重要契機。曾有意轉行的他，因拍攝本片而重新找回表演的熱情與信念；此次獲獎，也讓台灣成為他心中非常重要的存在。

《白衣蒼狗》已於6月27日展開全台巡演式上映，7月2日正式首映後，將展開多場映後座談與影人互動活動。

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