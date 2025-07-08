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Energy才奪金曲獎又爆不合？原來有「男」言之隱 阿信也來探八卦

Energy除了推出新專輯，也要去高雄舉辦簽唱會。（相信音樂提供）Energy除了推出新專輯，也要去高雄舉辦簽唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy才奪金曲獎年度歌曲大獎，沒想到又爆不合，但唱片公司已在第一時間回應：「空穴來風不實傳言，目前Energy第二張專輯即將發行了，是最好的證明！五人非常團結，不合傳聞並不存在。」在歌迷期盼下，Energy復合後的第二張專輯《ALL IN》也將推出，今天書偉則公開他和團長牛奶的「親密照」，連五月天主唱阿信都跑來探八卦。

看到書偉和牛奶的「男男親密照」，阿信笑說：「偷偷藏不住。」書偉則說：「專輯發行資訊公佈了，既然這樣，那我就不藏了，我們有唱分合但沒有不合，都摟成這樣了。」牛奶則開玩笑說：「我們其實真的不合，水哥現場硬要這樣拍。」

書偉（左）開玩笑說，都和牛奶摟成這樣了，怎麼會不合？（相信音樂提供）書偉（左）開玩笑說，都和牛奶摟成這樣了，怎麼會不合？（相信音樂提供）

Energy將在9月6、7日到高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，7月20日下午5點先在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦感謝簽唱會，演唱會購票可洽拓元售票系統。

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