晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）《今際之國3》9月重磅回歸 土屋太鳳下落不明成謎團

Netflix日劇《今際之國的闖關者》第3季角色：由左而右由上而下為山崎賢人、土屋太鳳、磯村勇斗、三吉彩花、每熊克哉、大倉孝二、須藤理彩、池內博之、玉城蒂娜、醍醐虎汰。（Netflix提供）Netflix日劇《今際之國的闖關者》第3季角色：由左而右由上而下為山崎賢人、土屋太鳳、磯村勇斗、三吉彩花、每熊克哉、大倉孝二、須藤理彩、池內博之、玉城蒂娜、醍醐虎汰。（Netflix提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《今際之國的闖關者》第三季回來了！該劇改編自麻生羽呂人氣漫畫的驚險故事，包括山崎賢人、土屋太鳳回歸主演，另外集結大倉孝二、須藤理彩、池內博之、玉城蒂娜、玄理、吉柳咲良、賀來賢人等卡司，陣容堅強。

《今際之國的闖關者》第三季將以更宏大的規模回歸。（Netflix提供）《今際之國的闖關者》第三季將以更宏大的規模回歸。（Netflix提供）

第二季結尾，山崎賢人、土屋太鳳分飾的有栖和宇佐木清除卡牌組中的遊戲，回到現實世界。兩人結為夫妻，過著幸福生活，不過某天宇佐木突然失蹤，在研究死後世界的的隆二引導下，她踏上重返今際之國的旅程。

宇佐木重新返回海濱飯店，過往遊戲的情景歷歷在目，而傷心欲絕的有栖接到通知，為了尋找宇佐木的下落，不得不再度踏入危險的境地，第三季預計將以更宏大的規模回歸，令人目眩神迷的視覺效果將深深吸引觀眾。

《今際之國的闖關者》第三季前導海報。（Netflix提供）《今際之國的闖關者》第三季前導海報。（Netflix提供）

正式前導預告釋出全新演員陣容，包括賀來賢人飾演關鍵角色「隆二」究竟是敵是友？全新一季謊言與致命對決將達到前所未有的高潮。《今際之國的闖關者》第三季將於9月25日於Netflix獨家上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中