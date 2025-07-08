（影）《今際之國3》9月重磅回歸 土屋太鳳下落不明成謎團

Netflix日劇《今際之國的闖關者》第3季角色：由左而右由上而下為山崎賢人、土屋太鳳、磯村勇斗、三吉彩花、每熊克哉、大倉孝二、須藤理彩、池內博之、玉城蒂娜、醍醐虎汰。（Netflix提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《今際之國的闖關者》第三季回來了！該劇改編自麻生羽呂人氣漫畫的驚險故事，包括山崎賢人、土屋太鳳回歸主演，另外集結大倉孝二、須藤理彩、池內博之、玉城蒂娜、玄理、吉柳咲良、賀來賢人等卡司，陣容堅強。

《今際之國的闖關者》第三季將以更宏大的規模回歸。（Netflix提供）

第二季結尾，山崎賢人、土屋太鳳分飾的有栖和宇佐木清除卡牌組中的遊戲，回到現實世界。兩人結為夫妻，過著幸福生活，不過某天宇佐木突然失蹤，在研究死後世界的的隆二引導下，她踏上重返今際之國的旅程。

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宇佐木重新返回海濱飯店，過往遊戲的情景歷歷在目，而傷心欲絕的有栖接到通知，為了尋找宇佐木的下落，不得不再度踏入危險的境地，第三季預計將以更宏大的規模回歸，令人目眩神迷的視覺效果將深深吸引觀眾。

《今際之國的闖關者》第三季前導海報。（Netflix提供）

正式前導預告釋出全新演員陣容，包括賀來賢人飾演關鍵角色「隆二」究竟是敵是友？全新一季謊言與致命對決將達到前所未有的高潮。《今際之國的闖關者》第三季將於9月25日於Netflix獨家上線。

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