中配小微又崩潰了 狂言：台灣人永遠是炎黃子孫

中配網紅「小微」趙嬋（中），因長期在社群上發布武統言論的影片，被強制遣送出境。（本報資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中配網紅「小微」趙嬋因言論涉武統，在今年3月遭廢止台灣居留許可，其中小微也多次拍片指控遭到台灣政府迫害，強行將她與孩子分離，遣返回中國。先前小微發布影片表示，自己回到家鄉貴州從事漁業生活，只是底層農民未料接連遭到恐嚇。沒想到近日又在中國抖音上消費台灣，更稱：台灣人永遠是中國的炎黃子孫。

中配網紅「小微」又在抖音發布消費台灣言論。（翻攝自抖音）

小微返回貴州後轉戰抖音平台，先是崩潰見不到孩子，抱怨現在只能叫孩子飛到中國才能見面。不只抱怨台灣，小微也怒槓貴州官舟鎮新場村書記無理拖延補償金發放，包括水庫淹沒補償、土地及作物補助等款項從未到手，還表示自己在深夜接到恐嚇電話，「好害怕…我拍影片都發抖了」，小微在影片中顫抖說：「我是一個農民，一個底層人，一個三好農民，還有天理嗎？還有王法嗎？嗚…我真的不服啊」，後來該系列影片陸續消失。

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小微先前才說自己半夜接到恐嚇電話，非常害怕，此系列影片逐漸消失。（翻攝自抖音）

沒想到轉過頭來，小微又對台灣開砲，更指：「台灣人永遠是中國的炎黃子孫，打斷骨頭連著筋，你不認也得認！」被中國網友嘲笑：「書記教妳說的吧」。

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