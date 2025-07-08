（獨家）暴雨狂炸鹿港！米可白老家成受災戶 淚吐心酸：店裡也淹水

〔記者蕭方綺／台北報導〕彰化縣今天慘遭暴雨狂炸，多個鄉鎮市泡在水裡，其中鹿港鎮更是出現多年來未見的慘象，不僅天后宮廟埕與廣場淹水，整條老街有如一條河流，一度水深及腰，市區多條道路更是嚴重淹水，不少汽機車駕駛冒險涉水而過。而米可白老家在鹿港老街也經營老字號餅店，她說店裡也有淹水，已經把能夠放到高處的物品都盡量往高處放，「有請爸爸媽媽和家人都留在家裡不要到店裡去，先確保大家的安全最重要。」

米可白每年春節都會回鹿港老家的餅店幫忙，助攻好生意。（翻設自臉書）

曾拿下金鐘戲劇女配角獎的米可白提到，爸爸在當地經營一間老字號餅店，每到過節期間就會人潮爆滿，她每年也回鄉幫忙餅店生意，直呼：「賣餅比拍戲還累！」

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然而今天暴雨，讓整條鹿港老街有如一條河流，沿線居民、店家全都關門，卻仍阻止不了大水灌入，室內全都泡在水裡。米可白提到鹿港忽然雨下太大太快，當時有在店裡的人快速把物品放高、安置好，就盡快離開先回家了，因此也沒拍到照片，目前只希望大家一切平安。

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