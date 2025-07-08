眾所期待！《吉伊卡哇》全新一季動畫預計7／15開播

日本《吉伊卡哇》新一季動畫預計在7月15日播出，動畫官方在今（8）日上午釋出最新動畫視覺圖。（圖擷取自@anime_chiikawa 社群平台「X」）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕改編自日本插畫家Nagano（ナガノ）筆下人氣漫畫的同名動畫 《吉伊卡哇》（ちいかわ），從2022年4月在富士電視台播出，直到今年4月為了製作動畫全新內容，才暫停播出。今（8）日上午動畫官方宣布，《吉伊卡哇》預計在7月15日回歸，請粉絲敬請期待全新一季的內容，同時釋出最新動畫視覺圖。

綜合日媒報導，以獨特世界觀與可愛角色，受到各年齡層喜愛的《吉伊卡哇》動畫，由日本動畫工房製作，並在富士電視台早晨情報節目《鬧鐘電視》（めざましテレビ）與YouTube頻道播出，截至2025年5月1日為止，包含特別篇在內，動畫一共播出257話。今年4月，動畫官方宣布為了製作新系列，將開播3年的《吉伊卡哇》暫停播出。

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時隔3個月，《吉伊卡哇》動畫官方宣布新系列動畫確定從7月15日起播出，同時釋出最新的視覺圖，只見人氣角色「吉伊卡哇」、「小八貓」、「兔兔」與「小桃鼠」，一起隨著世界觀盛產的美食噴泉飛向高空。此外，動畫官方透露新系列的動畫片尾曲，依舊是由「小八貓」的配音聲優田中誠人演唱。

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