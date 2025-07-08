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娛樂 日韓

「最終未來少女」成員少一人 背後原因曝光

「最終未來少女」成員藤咲凪宣布因健康問題暫時停止活動。（翻攝自IG）「最終未來少女」成員藤咲凪宣布因健康問題暫時停止活動。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女子偶像團體「最終未來少女」25歲成員藤咲凪先前因照片美到像AI鬧上新聞版面，後又在節目中自爆自己是單親媽媽，育有2女。今（8）最終未來少女官方帳號更新，宣布藤咲凪受健康原因影響，將暫停偶像工作。

藤咲凪曾自曝是單親媽媽育有2女。（翻攝自IG）藤咲凪曾自曝是單親媽媽育有2女。（翻攝自IG）

最終未來少女官方帳號表示：藤咲凪因健康問題需要休假，也非常抱歉給各位帶來困擾。經過與藤咲凪本人溝通後，團體決定以她的健康和生活為重，讓她休息一段時間。因此，她從本日起將暫停包括演唱會和特別活動在內的偶像活動。

公司和最終未來少女成員都希望藤咲凪能休息一陣子再回歸隊伍。（翻攝自IG）公司和最終未來少女成員都希望藤咲凪能休息一陣子再回歸隊伍。（翻攝自IG）

官方帳號也提及「關於偶像活動，現階段很難做出決定，故計畫先關注藤咲凪的健康狀況，之後會再以公告方式宣布。公司方面也希望能竭盡全力維護成員健康與活動環境。」最終未來少女會暫時以3人形式活動，不過，成員們也希望大家持續關注藤咲凪的康復狀況，期待4人合體的那一日。

2023年8月藤咲凪在TBS電視台節目中透過直播宣布，自己是單親媽媽的消息，她表示自己有兩個女兒，掀起熱烈討論。

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