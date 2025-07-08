鄭容和原宿街頭開唱「突遭警方帶走」 態度淡然：一點也不怕

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將於9月20日在桃園會展中心，帶來個人全新迷你專輯《One Last Day》的現場演出；鄭容和在日前的YouTube頻道節目中分享早期日本街頭演出的難忘經歷，引發粉絲熱議。

鄭容和將於9月20日在桃園會展中心開唱。（翻攝自IG）

鄭容和在節目中邀請同為樂團出身的DAY6成員Young K作客，聊起樂團與音樂經歷；鄭容和提到，早年曾在日本新宿街頭進行路上演出，現場幾乎零觀眾，於是臨時轉往原宿，未經申請直接開唱，結果遭警方制止，被帶往警察局。

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Young K聽聞後驚訝追問：「真的被警察帶走了嗎？」鄭容和則笑著回憶：「真的被抓走了。」他說，當時警方將他們分開詢問，幸好經紀人趕到、出示護照才化解危機。

即使遭遇「被逮捕」，鄭容和仍笑說：「其實一點也不怕，警察很親切，還請我們喝可樂。那時我們很窮，能在自販機買飲料都是奢侈，結果做錯事反而喝到飲料，真的很感謝。」以輕鬆語氣分享青澀經歷。

鄭容和個人演唱會主視覺。（和協整合行銷提供）

今年迎接solo出道10週年的鄭容和，7月3日將推出第三張迷你專輯《One Last Day》，以「想要留住轉瞬即逝日子裡的重要瞬間」為主題，親自參與主打歌《Night Runner（Shooting Star）》、《WOULD YOU》等5首歌的作詞，注入他獨有的細膩感性。

鄭容和桃園演唱會門票有6880、5880、4880、3880元等四種票價，7月11日中午12點於年代售票全面啟售，詳情請鎖定主辦單位「和協整合行銷有限公司」官方社群專頁。

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