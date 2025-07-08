晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林憶蓮開唱前突發千字文 曝出道40年心聲「歲月熬出來的耐心與誠意」

林憶蓮上海開唱。（索尼提供）林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」林憶蓮「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會上週末在上海體育場盛大開唱。開唱前夕，林憶蓮用數千字的文章寫下回到上海的心潮起伏。她寫上海的雲吞有著「歲月熬出來的耐心與誠意」，一如她在四十年歲月裏帶給歌迷的音樂。

林憶蓮上海開唱。（索尼提供）林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

父母都是上海人的家庭背景、從小在香港「小上海」之稱的北角的成長經歷、2001年到2003年定居上海的記憶、經由上海食物和家庭感念寫就的《上海回味》，上海早已成為林憶蓮沉澱在身體裡的原鄉。在現場的talking環節，林憶蓮不僅罕見地用上海話與歌迷分享「上海記憶」，更是感動到幾乎失語，在長久的平復之後深情告白：「上海是我生命中的一部分，很重要的一部分。」

林憶蓮上海開唱。（索尼提供）林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

上海一開場就帶來了全新驚喜，身著一身素黑飄帶的新造型引得現場歡呼聲不斷； 《不必在乎我是誰》、《當愛已成往事》等一首首金曲響起，現場萬人合唱的聲浪更是直達天際，也感動得林憶蓮幾度動情落淚。

林憶蓮上海開唱。（索尼提供）林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中