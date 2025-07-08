林憶蓮開唱前突發千字文 曝出道40年心聲「歲月熬出來的耐心與誠意」

林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」林憶蓮「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會上週末在上海體育場盛大開唱。開唱前夕，林憶蓮用數千字的文章寫下回到上海的心潮起伏。她寫上海的雲吞有著「歲月熬出來的耐心與誠意」，一如她在四十年歲月裏帶給歌迷的音樂。

林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

父母都是上海人的家庭背景、從小在香港「小上海」之稱的北角的成長經歷、2001年到2003年定居上海的記憶、經由上海食物和家庭感念寫就的《上海回味》，上海早已成為林憶蓮沉澱在身體裡的原鄉。在現場的talking環節，林憶蓮不僅罕見地用上海話與歌迷分享「上海記憶」，更是感動到幾乎失語，在長久的平復之後深情告白：「上海是我生命中的一部分，很重要的一部分。」

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林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

上海一開場就帶來了全新驚喜，身著一身素黑飄帶的新造型引得現場歡呼聲不斷； 《不必在乎我是誰》、《當愛已成往事》等一首首金曲響起，現場萬人合唱的聲浪更是直達天際，也感動得林憶蓮幾度動情落淚。

林憶蓮上海開唱。（索尼提供）

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