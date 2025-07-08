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娛樂 最新消息

告五人新歌應援《超人》 肖想有超能力「瞬移」一天唱8場

告五人出席《超人》首映會。（記者王文麟攝）告五人出席《超人》首映會。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《超人》昨在美麗華首映，邀來「告五人」擔任宣傳大使，3人首唱新專輯首波主打歌《黑夜狂奔》替《超人》應援，直說：「超人根本是跨世代的英雄！」

《超人》導演詹姆斯岡恩日前介紹告五人為台灣宣傳大使，讓3人受寵若驚，聊到和超人的連結，謙哥是團內公認的「練鼓超人」，雲安稱他練鼓認真執著，很有超人精神。

告五人出席《超人》首映會。（記者王文麟攝）告五人出席《超人》首映會。（記者王文麟攝）

告五人為籌備新專輯、巡演常當空中飛人，雲安打趣說，羨慕超人有「瞬間移動」的超能力，若能擁有，一天唱8場都沒問題。

搶先看過電影的告五人，特別喜歡首次登場的「超狗」氪普托，讓人不由自主想起家中的萌寵。哲謙分享他與家裡養的雞互動過程：「我會把雞抱在手上，跟牠好好說話、溝通一下，牠就會乖乖讓我拍照。」雲安笑稱，「從謙哥家裡送來的雞蛋都很好吃。」犬青則提到家中有養貓，每當情緒低落時，貓咪都會適時給予安慰，讓她笑說：「不枉費我買高級飼料給牠。」

告五人出席《超人》首映會。（記者王文麟攝）告五人出席《超人》首映會。（記者王文麟攝）

《超人》今首波評價解禁，外媒盛讚電影是「DC宇宙嶄新篇章的勝利起點」，被粉絲稱為「最帥反派」的尼可拉斯霍特也大受好評，他與超人間的對手戲被讚賞為「超有火花」，也有媒體盛讚導演詹姆斯岡恩「完美融合幽默與史詩感」，將電影譽為「近年來最動人心弦的超級英雄鉅作」。《超人》明（9）起在台上映。

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