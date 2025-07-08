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娛樂 日韓

日本第一AV女優宣布重大決定 啟動「好康機制」

「日本第一AV女優」桃乃木香奈。（翻攝自X）「日本第一AV女優」桃乃木香奈。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣AV女優各走不同風格，身高153公分的小隻馬女神桃乃木香奈擁有F罩杯好身材，且她因為有大胃王體質，社群也經常分享性感照跟美食照，故吸引超過200萬粉絲追蹤，稱她為「日本第一AV女優」也不為過。近日，桃乃木香奈宣布自己最新動向，準備發福利給粉絲。

身高153公分的桃乃木香奈擁有F罩杯好身材。（翻攝自X）身高153公分的桃乃木香奈擁有F罩杯好身材。（翻攝自X）

桃乃木香奈除了性感的身體之外，還有獨特大胃王體質。（翻攝自X）桃乃木香奈除了性感的身體之外，還有獨特大胃王體質。（翻攝自X）

桃乃木香奈表示，從7月7日起啟動付費粉絲團，每月最低1千日圓（約新台幣200元）就能入會，並擁有限定寫真、影片、電子布告欄（BBS）、玩線上一番賞。除以上福利外，也可以看到桃乃木香奈的直播，若想晉級為超級粉絲，粉絲團也提供每月1萬日圓（約新台幣2000元）入會方案，享受觀看直播回放，甚至有機會與桃乃木香奈本人線上一對一聊天的機會。

桃乃木香奈社群有200萬粉絲。（翻攝自X）桃乃木香奈社群有200萬粉絲。（翻攝自X）

桃乃木香奈目前除了拍片以外，鮮少接活動，所以社群人數成為她變現的密碼。網友得知消息後紛紛讚她會做生意，懂得把人氣換現金，老司機們也表示為了看到更多照片及影片，願意掏出這筆錢。

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