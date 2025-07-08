林沖病逝享壽92歲！生前手術大出血哭求上帝「還有很多事想做」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鑽石歌王」林沖昨（7日）病逝享壽92歲，回顧2021年曾歷經一場鬼門關生死交界，當時他在手術中大動脈破裂，緊急輸了12袋血才搶回一命，術後仍餘悸猶存哽咽淚訴「我不想走，我還有很多事想做…」催淚畫面如今再度被挖出。

林沖2021年8月出席優質生命協會老藝人送暖餐會，想起手術仍不禁落淚。（資料照，記者陳奕全攝）

當年，88歲的林沖出席台灣優質生命協會舉辦的公益餐會，談起手術過程仍激動落淚，他坦言只能不停向上帝禱告，「我說上帝救我，不要把我帶走，再給我一點時間，我還有很多想做的事...現在只要想到那時候，心裡就很難過。」術後為了重拾體力，林沖每日努力爬自家樓梯鍛鍊雙腿當作復健，「我盡量不拿柺杖，怕破壞形象。」即便只能站5分鐘，他依然堅持靠意志撐住。

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活動上，秘書長紀寶如也自揭疫情期間在家滑倒，因此腳打石膏拄著枴杖出席公益餐會，她笑言「我們都老了。」如今，林沖雖不敵病魔走完人生最後一程，但他「不求帥、不怕痛，只怕沒站在舞台」的精神仍深深烙印人心。林沖一生對生命充滿敬畏與熱愛，那句「我還有很多事想做」如今聽來更令人鼻酸。

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