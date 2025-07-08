晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林沖病逝享壽92歲！生前手術大出血哭求上帝「還有很多事想做」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鑽石歌王」林沖昨（7日）病逝享壽92歲，回顧2021年曾歷經一場鬼門關生死交界，當時他在手術中大動脈破裂，緊急輸了12袋血才搶回一命，術後仍餘悸猶存哽咽淚訴「我不想走，我還有很多事想做…」催淚畫面如今再度被挖出。

林沖2021年8月出席優質生命協會老藝人送暖餐會，想起手術仍不禁落淚。（資料照，記者陳奕全攝）林沖2021年8月出席優質生命協會老藝人送暖餐會，想起手術仍不禁落淚。（資料照，記者陳奕全攝）

當年，88歲的林沖出席台灣優質生命協會舉辦的公益餐會，談起手術過程仍激動落淚，他坦言只能不停向上帝禱告，「我說上帝救我，不要把我帶走，再給我一點時間，我還有很多想做的事...現在只要想到那時候，心裡就很難過。」術後為了重拾體力，林沖每日努力爬自家樓梯鍛鍊雙腿當作復健，「我盡量不拿柺杖，怕破壞形象。」即便只能站5分鐘，他依然堅持靠意志撐住。

活動上，秘書長紀寶如也自揭疫情期間在家滑倒，因此腳打石膏拄著枴杖出席公益餐會，她笑言「我們都老了。」如今，林沖雖不敵病魔走完人生最後一程，但他「不求帥、不怕痛，只怕沒站在舞台」的精神仍深深烙印人心。林沖一生對生命充滿敬畏與熱愛，那句「我還有很多事想做」如今聽來更令人鼻酸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中