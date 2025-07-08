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為了錢再羞辱也要拍！ 單親爸改拍GV「與多男激戰」喊痛

男優言嘉佑從事成人影視產業已有3年半的時間，本業是機械工程師。（翻攝自IG）男優言嘉佑從事成人影視產業已有3年半的時間，本業是機械工程師。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男優言嘉佑從事成人影視產業已有3年半的時間，本業是機械工程師，當初兼職的娃娃機生意不如以往，只好收攤到成人影視業面試。日前接受《ETtoday星光雲》專訪，談及工作辛酸內幕，坦言下海原因其實都是為了錢為了孩子。

言嘉佑目前作品已累積超過150部，但家人都還不知道他從事男優。坦言當初會下海的原因是，「我需要額外的收入，因為我離婚有兩個小孩，本業的收入沒辦法給家庭太多，如果小孩開口說想學才藝，我講不出口『我的經濟收入不行』，所以需要多一份收入彌補不足。」但沒想到，才踏上AV男優之路沒多久，就從原本1個月拍15支片，到每個月只剩1支片，收入銳減，連萬元都不到，只好跟著公司朝GV（男同志成人影片）發展，也坦言自己掙扎了一年才答應轉型的，「我本來沒有意願，想說工作還很多，不用違背自己的心意，直到遇到一位日本演員，他也是直男、也拍GV，接觸的過程中他跟我分享很多經驗，聊完覺得要把自己定位拉高到成人影視演員，不管GV、AV都是演戲，把自己的心態調適好，就可以去嘗試看看。」

不過，在出演第一部GV片就遇上不小的挑戰，不只要與多男激戰，還要被2男進入，讓他心情感到非常羞辱，「我當下反應，原來女生被翻來翻去是這種感覺。拍攝當下就很羞恥，而且臨時演員非常多，都是找AV男優演攝影師什麼的，很多是私下的朋友，就很像自己破處還要被一群朋友圍觀。」即使收入增加，但過程實在太痛，難克服心中恐懼，還曾因為表現不佳，停工8個月才回歸片場。經歷過不少難關的他，現在終於能找到工作上節奏，一步步向前邁進。

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