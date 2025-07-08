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品冠唱到一半突被告知「鬧出人命」！真實反應曝光了

品冠廣州開唱。（種子音樂提供）品冠廣州開唱。（種子音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠於7月5日舉辦「品冠今夜來哈囉／Hello Victor LIVE」巡演廣州站，當晚最動人的亮點之一，是品冠特別為廣東場歌迷準備的粵語金曲組曲——〈靈魂伴侶〉與〈月半小夜曲〉。前奏響起時，全場爆出驚喜歡呼與尖叫，觀眾席間「靚仔！」的呼喚此起彼伏。

台下還有歌迷高舉「品品寶貝，溫暖加倍」的手幅並熱情喊話，品冠開心回應：「你們也是我的寶貝。」甚至有死忠粉絲自豪表示自巡演開跑以來場場不缺席，面對滿場熱情，品冠真摯地感謝粉絲一路相伴，分享有很多歌迷追隨他出道至今三十年之久，也有合作夥伴告訴他曾聽過他的歌，或家人是他的歌迷，直言「很有緣分，音樂真的能拉近人與人之間的距離。」

品冠廣州開唱。（種子音樂提供）品冠廣州開唱。（種子音樂提供）

互動環節中，品冠展現幽默本色。他先俏皮預告要邀請周蕙合唱《體溫》，再話鋒一轉笑說：「周蕙太忙，所以請來了她的創作人——品冠。」在歌迷互動環節中，有一對夫妻舉手喊道：「我們是因為你才認識，然後交往結婚，現在還有了小孩，今天小孩也一起來聽演唱會！」品冠則幽默回應：「弟弟，還不快謝謝我，沒有品冠叔叔就沒有你喔。」

今年六月，他推出全新單曲〈妥妥〉，是關於親情類的溫暖歌曲，他在台上感性分享：「從單身到結婚生子，上個月我兒子小學畢業，一轉眼也當爸爸很多年了。要扮演兒子、爸爸、老公、歌手等多重角色，希望把每個角色都扮演好，送給大家，也祝福大家生活一切都能『妥妥』。」

品冠廣州開唱。（種子音樂提供）品冠廣州開唱。（種子音樂提供）

他特別提到，廣州場是「品冠今夜來哈囉／Hello Victor LIVE」巡演系列的收官站，也預告接下來將舉辦全新升級版「品冠哈囉！三十如一巡迴演唱會」長沙站，以三十年音樂生涯為主題，演出全面升級。

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