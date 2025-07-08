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娛樂 最新消息

連晨翔激烈床戰孫淑媚 前輩劉品言2句話神指導

連晨翔（左）、孫淑媚劇中大談「姊弟戀」。（記者胡舜翔攝）連晨翔（左）、孫淑媚劇中大談「姊弟戀」。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、實習記者黃珮涵／台北報導〕近期爆出「婚孕雙喜」的連晨翔今出席華視、公視台語台《拜六禮拜》記者會，與劇中「姊弟戀」搭檔孫淑媚一同受訪。劇中這段相差20歲的年下戀雖然甜蜜，但過程中卻碰上許多難關。孫淑媚與連晨翔表示，拍攝親密戲前很緊張，但對於成果真的很滿意。孫淑媚也大方回應若有交往對象一定會公開，連晨翔則認為，自己與戲裡的角色很相像，都很「勇往直前」。

他們戲裡除了吻戲，還有激情床戲，兩人表示雖然拍攝前很緊張，但因為已經不是首次合作，所以對於彼此都感到很安心，尤其事後看到成果真的覺得很浪漫唯美。孫淑媚笑說，在親密戲播出前有先打電話通知爸爸媽媽，當下媽媽愣了幾秒後僅回說「那假的啦」，但自當天掛掉電話後直到今天，再打給媽媽卻一直沒接通。

而連晨翔則獨自看完親密戲，沒有跟老婆劉品言一起收看。為了這場戲，連晨翔也坦言事前很積極健身飲控，但認為自己的身材還有進步空間。他也提到拍這場戲前，曾問當時還沒交往的劉品言：「激情戲讓我好緊張，請前輩給我建言。」劉品言則回他，「活在當下就好，因為親密戲越想會越卡」。

連晨翔（左）、孫淑媚劇中大談「姊弟戀」。（記者胡舜翔攝）連晨翔（左）、孫淑媚劇中大談「姊弟戀」。（記者胡舜翔攝）

此外，連晨翔與劉品言的戀情進展神速從戲裡的合作夥伴，到戲外的人生伴侶，也引發關注。兩人合作《舊金山美容院》相識，期間並沒有擦出愛的火花，連晨翔今受訪時更直言，「當時蠻怕劉品言。」殺青後，兩人相約吃飯，交流彼此，也覺得劉品言做事果決，十分有魅力。他笑說：「是某一晚吃飯後就決定在一起，沒有跟劇中一樣在101前一吻定情，就是很自然的走到那一步。」

在劉品言腿傷期間，連晨翔也患腸胃炎，兩人「互相照顧」感情迅速升溫。他更推著坐輪椅的劉品言一同看電影，直呼是目前做過最浪漫的事情。連晨翔形容那段日子就像《美麗人生》一樣，甚至還幻想自己是木村拓哉，遭劉品言白眼。

談到懷孕消息，連晨翔毫不避諱地說：「劉品言直接跟我說『那個沒來』，我就問要不要買驗孕棒，但她說先不要。」事後確認懷孕，一開始他有點衝擊，但後續更多的是開心。他表示：「從一開始交往的時候，就有跟她說希望未來老婆是他。」

連晨翔婚戒。（記者胡舜翔攝）連晨翔婚戒。（記者胡舜翔攝）

談到婚事進度，連晨翔笑認，「還沒求婚，但一定會有」，現場更秀出手上婚戒，坦言雙方已於4月完成結婚登記，但考量目前劉品言孕肚已大，婚禮暫不打算舉辦。他透露兩人已收到寶寶的性別信封，「但還沒打開，想等言言準備好再一起看。」也強調一定會陪產，並展現十足奶爸態度：「希望未來孩子能有兄弟姐妹，不過現在最重要的，是努力賺奶粉錢！」

從戲裡的「豪如CP」到戲外的幸福家庭，連晨翔坦言，自己與《拜六禮拜》中的楊家豪一樣「勇往直前」，對愛情的選擇沒有猶豫。他說：「就是很確定這個人是對的，就往前走。」

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