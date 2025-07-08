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娛樂 最新消息

小S女兒Lily畫展遭受網暴 賈永婕不忍發聲：有才華大人就該鼓勵

《SPARK THE MUSIC！跨年煙火音樂徵選計畫》記者會，左起盧律銘、梁序倫、黃韻玲、賈永婕、朱麗文。（記者潘少棠攝）《SPARK THE MUSIC！跨年煙火音樂徵選計畫》記者會，左起盧律銘、梁序倫、黃韻玲、賈永婕、朱麗文。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流董事長黃韻玲、101董事長賈永婕今天出席「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」記者會，廣邀30歲以下具潛力的音樂創作者投稿原創作品，日前小S的女兒Lily開畫展卻遭到網暴，賈永婕曾發聲力挺，提起此事，賈永婕表示Lily雖然有明星媽媽光環，但她看Lily就像看一般年輕人，「和我現在辦徵選心情是一樣的，有才華的下一代，只要願意做，大人就要給予鼓勵，我很樂意提供資源。」

賈永婕覺得「星二代標籤」沉重與否都要適應。（記者潘少棠攝）賈永婕覺得「星二代標籤」沉重與否都要適應。（記者潘少棠攝）

提到Lily被貼上「星二代標籤」是否會覺得很沈重，賈永婕則說：「還好，沉重與否都要適應，她面對得很好，你看她馬上就有頭髮廣告，那麼漂亮！」至於小S最近的心情，賈永婕表示常常都有關心她，「她真的就是個很關心女兒的媽媽。」

賈永婕表示常常關心小S。（記者潘少棠攝）賈永婕表示常常關心小S。（記者潘少棠攝）

黃韻玲透露兒子Arthur對她曾有誤解。（記者潘少棠攝）黃韻玲透露兒子Arthur對她曾有誤解。（記者潘少棠攝）

黃韻玲則提到：「其實每個人年輕時，都是靠著許多人給我們機會，透過比賽、徵選，才有機會站上舞台，希望現在也能替新人保留這樣的空間。」透露兒子Arthur對她曾有誤解，「他看到我都是在幫很多朋友的小孩製作唱片、錄音，覺得我對外面的人比較好，不給他機會。」後來得知兒子的想法，也曾告訴他：「（做）音樂就是這樣，不是因為你爸爸、你媽媽是誰就會來找你的，一定是被音樂作品感動，我今天讓你發片，也不是誰可以替你解釋的，最後都要自己負責。」

北流董事長黃韻玲（左）、台北101董事長賈永婕今天出席記者會。（記者潘少棠攝）北流董事長黃韻玲（左）、台北101董事長賈永婕今天出席記者會。（記者潘少棠攝）

不過黃韻玲也表示，「我很謝謝他把不舒服的地方講出來。他比較直接，也讓我看到每個人都要去面對，因為在哪個家庭生長不是自己能選的。」現在和兒子就像朋友般相處。

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