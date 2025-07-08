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娛樂 最新消息

主播圈都勾心鬥角？ PTT讚爆「他」是業界清流

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS新聞台過去爆出女主播霸凌風波，古姓主播遭3名同台主播排擠、惡作劇，甚至上演張姓主播被調職後遭解雇、提告卻連兩審敗訴的戲碼，再度引發關注。然而就在「主播內鬥」話題延燒之際，不少PTT鄉民卻點名資深男主播謝向榮，直誇他是業界難得的清流。

謝向榮2024年擔任國慶大典主持。（翻攝自臉書）謝向榮2024年擔任國慶大典主持。（翻攝自臉書）

在一片「女主播內鬥」負面新聞中，資深男主播謝向榮被不少鄉民點名，大推他的人品，有網友留言表示，「每次看他播新聞都覺得安心」、「完全沒有八卦，專業又穩重，真的很難得」，也有人說，「主播圈勾心鬥角很正常，但謝向榮是少數例外，做自己、做好新聞，才會待這麼久。」

謝向榮是TVBS資深主播。（翻攝自臉書）謝向榮是TVBS資深主播。（翻攝自臉書）

謝向榮自1995年加入TVBS至今近30年，播報風格沈穩專業，私下更以自律與親切著稱。他曾坦言自己並非天才型主播，而是靠比別人更多的努力與準備，每一則新聞稿都親自撰寫確認。對自我管理也極為嚴格，從不在工作時隨便吃東西，持續健身維持最佳狀態，還被外界封為「永遠25歲的凍齡主播」。

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