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林沖92歲走了...4年前手術驚爆「8小時搶命」病榻哽咽談生死

林沖4年前曾歷經生死一瞬間。（林沖乾兒子提供）林沖4年前曾歷經生死一瞬間。（林沖乾兒子提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鑽石歌王」林沖昨（7日）不敵吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享耆壽92歲，消息震撼演藝圈。其實早在4年前，林沖就曾歷經一場與死神擦身而過的驚險手術，當時因左腳動脈血管阻塞開刀，本來以為只是2小時的小手術，沒想到中途出現變化，整整花了8小時才完成，術後回憶起曾在鬼門關前走一遭，更一度哽咽眼眶含淚。

林沖2021年受訪憶起進醫院的狀況仍心有餘悸，他表示自己走幾步路就小腿痠痛，沒想到一檢查竟需立即手術，從原本的2小時拖延成8小時，所幸術後已轉至普通病房，不過還需放引流管繼續觀察。當下，林沖坦言手術中曾出現危機，憶起自己一度面臨生死一瞬間，隨即語帶哽咽差點落淚。

年輕時的林沖臉上始終帶著笑容。（劉國煒提供）年輕時的林沖臉上始終帶著笑容。（劉國煒提供）

如今，林沖走完92年璀璨人生，從舞台上閃耀到病房中堅強，每一次與病魔交手都讓粉絲心疼敬佩。他曾成功對抗攝護腺癌、完成38次電療、靠運動與意志力活出癌後人生；即便年事已高，林沖仍期待有朝一日開個人演唱會，4年前那場8小時的手術，早已為他的堅韌精神寫下註腳，而今他雖離開舞台，卻留下永不熄滅的風采與勇氣。

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