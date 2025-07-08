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權恩妃、全恩菲撞名分不清！她霸氣Solo獲封水彈女王 2女神背景一次看

權恩妃、全恩菲名字讀音相同，容易讓人誤會是同一人。（翻攝自IG）權恩妃、全恩菲名字讀音相同，容易讓人誤會是同一人。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕網路近日瘋傳「恩妃旋風」，曾為限定女團IZ*ONE隊長，現為人氣Solo歌手的權恩妃因水彈舞台再成話題焦點，不過也有網友發現圈內竟有另一名「全恩菲」，兩人中文譯名都讀作「Eun Bi」，不熟悉的人真的會誤認為是同一人，事實上，兩人出道背景、發展路線與活動地區完全不同，權恩妃以K-pop舞台魅力征服韓國樂壇，全恩菲則選擇來台灣努力耕耘，人生各有精彩。

權恩妃近日在Waterbomb火辣演出再掀熱議。（翻攝自IG）權恩妃近日在Waterbomb火辣演出再掀熱議。（翻攝自IG）

1995年出生的權恩妃，曾是女子限定團體IZ*ONE的隊長，憑藉出色的唱跳實力和穩健台風圈粉無數。IZ*ONE解散後，她於2021年以個人身分出道，推出《OPEN》、《Color》、《Lethality》等多張迷你專輯，近期憑《Underwater》、《The Flash》等歌曲穩坐韓國Solo女歌手人氣寶座，更被封為「水彈女王」與「夏日女王」。她去年舉辦多場個人演唱會，並多次登上韓國Waterbomb音樂節，以性感造型與強勁舞蹈掀起話題。

全恩菲來台發展唱跳，喊話站上跨年舞台。（翻攝自IG）全恩菲來台發展唱跳，喊話站上跨年舞台。（翻攝自IG）

另一位「全恩菲」則是近來來台發展的韓籍藝人，過去曾是韓國起亞虎啦啦隊的成員，近期來台轉型成唱跳藝人與YouTuber，活躍於台灣節目與社群平台，短短數月累積不少粉絲支持，她早前出席活動透露，正積極籌備音樂作品，希望有朝一日能登上台灣跨年舞台。

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