古典女星昔遭劇組痛毆 再度炎上才知「雙面人」是誰

中國女星孫菲菲有「第一古典美女」封號。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾演出《李衛當官2》、《美人心計》、《宮鎖珠簾》等古裝偶像劇的中國女星孫菲菲，有「第一古典美女」封號，她曾控訴2010年接拍《血色戀情》時遭暴力毆打，更一度怒吼「不幹演員了」，宣布淡出演藝圈。沒想到日前她又再次提起舊事，原因是她遭網友質疑過去替同劇男主角王陽發澄清文，目的只是為了「蹭流量」。對此，孫菲菲今（8）於微博發文強調自己當初挺身為王陽澄清「是應王陽的要求寫的」。

孫菲菲於2023年重提當年遭劇組施暴，引起熱烈關注，網友責怪當時演出的男主角王陽為何袖手旁觀，孫菲菲連忙澄清：「王陽當時不在現場，大家不要為難他」。

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王陽（圖）與孫菲菲同劇演戲時遭劇組欺負。（翻攝自微博）

還原當時情況，孫菲菲表示她發文之後，收到十多年未連絡的王陽打電話給她，並告知因孫菲菲發文導致自己遭受網友謾罵，請她幫忙澄清。孫菲菲當時毫不猶豫就答應了王陽的請求，事後卻看到王陽在訪談當中針對此事說：「覺得導演不會狹隘到意見不合，就找個副導演去打演員」，孫菲菲除了震驚之外，也對王陽說法感到憤怒。

孫菲菲表示當時劇組爆發毆打事件，王陽請求她幫忙出面澄清。（翻攝自微博）

孫菲菲表示當年拍戲，王陽也常被劇組欺負，有時候還會跟孫菲菲傾訴，當時孫菲菲總是安慰他。孫菲菲質疑：「我倒下了，世界一下就變了？」對於王陽是否知情，孫菲菲強調：「王陽當時雖然沒在現場，但實際情況他是知道的」，更補充當年自己被打後，還有8場戲沒拍完，一些體育學院的朋友聽到消息，紛紛趕到劇組保護她，結果保鑣還沒到，導演就嚇跑了，導致全劇組停工，兩三天後隨之解散。

王陽私底下跟同劇組演員痛罵導演，檯面上卻緩頰說：不會有這種事。（翻攝自微博）

孫菲菲更強調，當時包含王陽在內的幾名演員甚至在飯店房間討論此事，當時還大罵「沒出息，有本事打人，有本事別跑啊」且導演跑路導致劇組解散是鐵一般的事實。這段往事再次炎上，不少網友指責王陽根本就是雙面人，私下罵導演，公開場合卻維護對方，態度相當糟糕，對此，王陽尚未做出任何回應。

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