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《Sweet Home》李施昤「未經同意」試管懷孕 韓網：該祝福嗎？

李施昤3月才離婚，今卻宣布做試管懷孕成功。（翻攝自Naver）李施昤3月才離婚，今卻宣布做試管懷孕成功。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《Sweet Home》女星李施昤3月宣布斷開結婚8年的企業家老公趙承賢，怎知才過4個月，李施昤今（8）宣布未經前夫同意，自行做試管嬰兒，宣布懷上二胎，震驚韓網，隨後趙承賢表示會承擔全部責任，但相關爭議才正要開始。

李施昤對第二個孩子到來表達強烈信念，表示在艱難的婚姻生活中，孩子給予自己巨大幸福、希望和激勵，還說當「母親」是人生中存在的意義，強調會以高度責任感度過往後的人生。

李施昤3月才離婚，今卻宣布做試管懷孕成功。（翻攝自Naver）李施昤3月才離婚，今卻宣布做試管懷孕成功。（翻攝自Naver）

本來懷孕應該慶祝，但李施昤未經前夫同意進行胚胎移植，就成功懷孕引發熱議；首爾家庭法院法官李賢坤律師（音譯）表示，「孩子並非在婚姻期間出生，必須經過認定程序。親生父親可自行認定，也能提認定訴訟，通過認定後，法律上的父子關係得以確立。」

李賢坤補充說：「一旦父子關係在法律上確立，包括父母權、監護權、探視權、繼承權等所有權利義務便隨之產生，支付撫養費的義務也自然而然的產生。」然而趙承賢最初曾反對生二胎，但李施昤表示堅定決心，似乎使得前夫「被迫」擁有第二個孩子。

消息傳到韓網後，網友分成兩派，有人支持李施昤，認為她很疼孩子，急著想要新生兒，做試管嬰兒需要承受巨大痛苦和耐心，理應得到尊重；另有人認為，對於她「未經同意」的懷孕該祝福嗎？有人認為孩子出生，得考慮生命倫理、家庭自主權、法律責任等現實議題，究竟是要祝賀，或是另一個爭議的開始，仍待後續觀察。

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