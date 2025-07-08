牛肉麵第三代小開忍痛「收店」！最新近況曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕民謠雙男聲樂團Theseus忒修斯由主唱小正、吉他手翔煜組成，小正是新北知名牛肉麵第三代傳人，不過因為音樂事業太忙碌，今年過完年後，他忍痛將店面「收攤」，專心衝刺發片，忒修斯今（7／8）上架台語新作《人青》，由吉他手翔煜包辦詞曲，為台語劇《拜六禮拜》的插曲，歌詞裡有提到「乾一杯」，翔煜被主唱小正爆料，雖然酒量最好，但喝醉卻會落下男兒淚。

Theseus 忒修斯。（抓馬文化提供）

翔煜透露很開心能夠受邀為《拜六禮拜》創作歌曲，本來預計寫四到八首歌，沒想到靈感大爆發，直接創作十首歌給劇組選擇，也成為他們首張台語專輯《 未擇之路（凡勢我）》的基石；兩人自小都講台語，卻成為在長大路上漸漸讓母語走音的台北小孩，30歲之後他們也決定把台語一步一步唱回生活當中。

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聊起《人青》的創作靈感，翔煜表示歌曲的場景是一群高中同學，中秋節烤肉烤到最後一個小時，沒有人願意離開爐火，因為大家的重點不是烤肉，而是聚在一起的時間，雖然大家都老了很多，但卻會在回想青春歲月時笑顏逐開。

Theseus 忒修斯。（抓馬文化提供）

聊起紓壓方式，他們不約而同選擇了吃，兩人都自認情緒敏感，小正透露在翔煜爆炸的時候，自己會出來擋；翔煜則爆料小正私下其實跟工作夥伴都不太聯絡，笑說「我們很難發現他最近在幹嘛」。

問起兩人的酒量，翔煜坦言因為小時候有被訓練過，25歲之前是喝不醉的體質，隨著新陳代謝變慢，25歲之後會喝醉，但必須要喝三種以上的酒，混酒之後還要連喝六個小時，才有開啟自動導航模式的可能，酒量可用海量形容。不過小正卻爆料，翔煜雖然酒量好，但喝醉的時候偶爾會哭，難得在大家面前展現脆弱的一面。

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