民歌50與民眾相約隘門沙灘見，演藝明星雲集。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際沙灘狂想曲，演唱會日期、名單出爐，將在今年父親節重磅出擊，民歌、熱力樂團、動漫樂章，各種不同風格的表演，只要在隘門沙灘演唱都會有意想不到的效果，立委楊曜與澎湖國家風景區管理處，歡迎遊客抵澎享受陽光、沙灘、海浪及仙人掌不同的離島風情。

去年立委楊曜向交通部前部長王國材爭取到澎湖國際沙灘狂想曲活動經費，希望藉由中央預算的挹注，吸引多一點遊客到澎湖來體驗，也享受沙灘演唱會的力與美。楊曜坦承，現在國旅整體情況處於下滑期，推出攬客的觀光活動成功機率並不太高，但是現階段也想不出更高明的方法，並拜託民眾一起加大宣傳力道，讓更多的遊客到澎湖享受屬於他們的假期。

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民歌50演唱嘉賓名單出爐，重溫民歌時代歌聲。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖國際沙灘狂想曲-首部曲來囉！民歌50在澎湖-美麗海灣篇，即將於8月8、9日在隘門沙灘隆重開唱。首屆民歌50澎湖沙灘戶外限定場，2天有超過18組知名民歌歌手抵澎，3小時的演出時間，演唱多首經典曲目，期待讓每位參與者徜徉於澎湖的夏夜晚風之中，聆賞最經典的旋律！當天現場也有市集、沙灘尋寶、沙灘瑜珈等豐富活動，歡迎民眾參加。楊曜表示，澎湖的經濟與觀光必須公私協力才能共創未來。

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