恭喜！王樂妍39歲生日和科技業男友結婚 樂喊：最美好的禮物

王樂妍今登記結婚。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕今是王樂妍39歲生日，她開心宣布已登記結婚，拉著圈外老公甜喊：「我們結婚了。最美好的生日禮物！」據悉，她老公從事科技業，2人交往1年多。而她跟小6歲老公的緣分其實全靠柯叔元牽線，當時單身的她，透過柯叔元介紹認識，不過兩人並非認識就交往，而是後期才開始有交集，交往一年就決定結婚。

談起求婚，她說老公在交往半年就求婚，當時還選在日本冰天雪地裡，王樂凍到鼻子都快掉了，一回頭見對方跪在雪地裡簡直傻眼：「當時我們才交往半年！」

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王樂妍之後將接著演三立新八點檔《百味人生》，工作排得很滿，目前沒有辦婚禮的計畫，因她已經在戲裡結了超過10次婚。她表示：「謝謝大家的關心與祝福，接下來我還是一樣會做好我的工作，只是多了一個徐太太的身分就這樣！」

王樂妍昔日與陳謙文搭擋多次，是著名的螢幕情侶。（台視提供）

另一方面，王樂妍昔日與陳謙文搭擋多次，是著名的螢幕情侶，緋聞傳了7年之久，還曾見過雙方家長，兩人關係情同家人。王樂妍還曾開玩笑說過如果到40歲還嫁不出去，就要陳謙文娶她，如今搶先在40歲以前完成終身大事。

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