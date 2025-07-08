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娛樂 最新消息

爺爺是灣生 日本清新偶像兒島真理奈7月漫博登演新曲

歌聲清脆、溫柔的日本女偶像「ミライスカート⁺」兒島真理奈，即將來台參加7月的漫畫博覽會，粉絲期待她帶來今年新曲表演。（台灣東販提供）歌聲清脆、溫柔的日本女偶像「ミライスカート⁺」兒島真理奈，即將來台參加7月的漫畫博覽會，粉絲期待她帶來今年新曲表演。（台灣東販提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕歌聲清脆、溫柔，每次都帶給觀眾動人演出的日本女偶像「ミライスカート⁺」兒島真理奈，即將參加今年7月24到28日漫畫博覽會（漫博），預計於ICHIBAN JAPAN日本館舞台再次登場，在炎炎夏日中為大家帶來清新的演出。

兒島真理奈的爺爺在台灣出生，她則出生在日本京都，並從事偶像歌手事業，而她自台灣漫博成立日本館舞台以來，除了新冠疫情期間，幾乎年年來台、出席該館舞台活動，每每帶來療癒系的清新歌舞表演，吸引無數台灣、日本的老粉絲在台下熱情應援。

舉辦日本館舞台的台灣東販指出，成軍至今已11年的「ミライスカート⁺」，在去年推出單曲「花歌」，並在今年推出了最新專輯「crystallus*」，讓粉絲非常期待今年舞台的新曲登演，邀請新舊粉絲們在炎炎夏日中，一起聆聽兒島真理奈那清新溫柔的歌聲，帶來美好回憶。舞台時間表將在日本館FB公開。

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