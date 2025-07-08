日本人都聽哪些歌？2025年Billboard JAPAN上半年成績曝光

Billboard Japan發布2025年上半年度海外音樂趨勢。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Billboard Japan每週都會發布除日本歌以外的歌曲排行榜，從排行榜當中能明顯看出日本聽眾的喜好，同時也能了解日本人喜歡收聽哪些區域、外國藝人的作品。2025年進入下半年，透過工具「CONNECT」分析了2025上半年度在日本被收聽最多的前5萬名外國歌手，請跟著本報一起看看日本人都在聽哪些歌？

美國流行樂壇天后泰勒絲。（美聯社）

本次調查期間為2025年1月3日至6月24日，日本聽眾最常收聽的海外地區音樂依順序排名為：

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第1名 美國（38%）

第2名 韓國（29%）

第3名 英國（11%）

第4名 加拿大（4%）

第5名 德國（2%）

因宣傳電影《魔法壞女巫》訪日的女星雅瑞安娜．格蘭德。（歐新社）

排名第一的美國不僅與有最多的串流播放量，進入排行的藝人也大幅上升。特別是近期泰勒絲、「火星人」布魯諾到日本舉辦演唱會，或者8年來首次因宣傳電影《魔法壞女巫》訪日的女星雅瑞安娜．格蘭德（Ariana Grande）、原定去年參加「富士搖滾音樂節 FUJI ROCK FESTIVAL」的SZA，都能看得出美國音樂對日本影響之大。

韓國大勢男團「BTS」防彈少年團。（美聯社）

韓國藝人部分，人氣K-POP組合在播放量遙遙領先，串流媒體播放量則屈居第二。今年上半年當中日本收聽率最高的外國藝人為韓國女團TWICE，其次為「BTS」防彈少年團，在前10名當中，除了「火星人」布魯諾之外，均為K-POP藝人。

【依地區藝人排名】

Billboard Japan 2025上半年度韓國地區收聽率最高的韓國藝人為女團TWICE。（翻攝自X）

・韓國

第1名：TWICE

第2名：BTS

第3名：aespa

Billboard Japan 2025上半年度台灣排名第2的歌手為周杰倫。（翻攝自IG）

・台灣

第1名：鄧麗君

第2名：周杰倫

第3名：歐陽菲菲

・泰國

第1名：LISA

第2名：MINNIE

第3名：TEN

Billboard Japan 2025上半年度新加坡收聽率第二名歌手林俊傑。（本報資料照，台視提供）

・新加坡

第1名：brb.

第2名：林俊傑

第3名：孫燕姿

Billboard Japan 2025上半年度馬來西亞收聽率第二名歌手梁靜茹。（翻攝自臉書）

・馬來西亞

第1名：Yuna

第2名：梁靜茹

第3名：菲道爾

Billboard Japan 2025上半年度英國收聽率第一名歌手Ed Sheeran。（法新社）

・英國

第1名：Ed Sheeran

第2名：One Direction

第3名：The Beatles

Billboard Japan 2025上半年度美國收聽率第一名歌手「火星人」布魯諾。（美聯社）

・美國

第1名：Bruno Mars

第2名：Taylor Swift

第3名：Ariana Grande

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