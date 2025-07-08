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戲劇女神不管颱風天還是要嫁！背後原因曝光

張晏塵（左）昨和詹詠引登記結婚。（張晏塵提供）張晏塵（左）昨和詹詠引登記結婚。（張晏塵提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕34歲女星張晏塵原是記者出身，後來轉戰戲劇圈，曾參與《美麗人生》、《仙女姐姐來我家》等作品，尤其在大愛劇《在光裏的人》中飾演護理師，讓人眼睛一亮，還被稱為「戲劇女神」。她今驚喜宣布已登記結婚，選在7月7日這天和交往攜手步入人生新階段。她透露之所以挑選這個日子，是因為在她的信仰中，數字「7」象徵圓滿與完整。不過這天恰巧遇上颱風攪局，原本夫妻倆一度焦慮是否能順利完成登記手續，內心不斷禱告、尋求平靜，最後決定將一切交託給神。沒想到當天風雨並不如預期猛烈，兩人也順利完成結婚登記，隨即前往機場啟程，展開韓國蜜月之旅。

張晏塵（左）和詹詠引出發韓國度蜜月。（張晏塵提供）張晏塵（左）和詹詠引出發韓國度蜜月。（張晏塵提供）

其實張晏塵的另一半詹詠引也來頭不小，曾是美津濃球隊的一員，雖已退役，但仍積極參與排球相關活動，是圈內熟悉的身影。

張晏塵（左）和老公詹詠引是國小同班同學。（張晏塵提供）張晏塵（左）和老公詹詠引是國小同班同學。（張晏塵提供）

兩人的緣分可以追溯到童年時光。張晏塵與老公曾是國小同班同學，就讀有「台灣排球搖籃」之稱的莒光國小。雖然當年並未特別熟識，長大後也少有聯絡，但命運讓他們再次交會，去年為了參加在雙北舉辦的世界壯年運動會（世壯運），張晏塵投入長達一年的排球訓練，而她的隊友正好邀請詹詠引一同參加。兩人因為共同的排球熱情與長時間相處建立起深厚情誼，也因此擦出愛火，走向人生新篇章。

張晏塵（右）和詹詠引因排球結緣。（張晏塵提供）張晏塵（右）和詹詠引因排球結緣。（張晏塵提供）

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