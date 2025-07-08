有才不夠要被更多人聽到 101攜北流「邀你一起創作煙火配樂」

《SPARK THE MUSIC！跨年煙火音樂徵選計畫》記者會；黃韻玲 賈永婕。（記者潘少棠攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北101跨年出新招！首度攜手台北流行音樂中心，尋找30歲以下具潛力的音樂創作者投稿原創作品，入選者將與金獎製作團隊共同打造主題配樂，作品將登上2026年台北101跨年煙火秀；今（8）日北流董事長黃韻玲、台北101董事長賈永婕，以及本次跨年煙火音樂計畫的總製作人盧律銘一同為計畫揭幕，希望給予年輕人舞台，鼓勵下一代才華被看見。

《SPARK THE MUSIC！跨年煙火音樂徵選計畫》記者會；左起盧律銘 梁序倫 黃韻玲 賈永婕 朱麗文。（記者潘少棠攝）

今天開幕儀式，台北101董事長賈永婕笑稱，「自己會去錄音室送便當」，黃韻玲秒回要去錄音間拉住賈董。賈永婕表示，去年台北101跨年煙火獲得好評，因此讓她2025年第一天就在煩惱該如何突破？她認為，跨年煙火是台灣被國際看見的剎那，但播放的音樂都是交響樂等國際音樂，自己更希望101跨年煙火，可以與這片土地有更深刻的連結。

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賈永婕說，去年在時間很趕的情況下，自己邀請年僅20歲、女兒的高中社團主唱創作音樂，希望可以協助製作一段很「在地」的音樂，這位年輕人棒球主播的播報實況融合音樂，「我自己也覺得很驚豔，在我眼中跟我女兒一樣大的年紀，創意可以這麼棒」，今年台北101要延續創新精神，攜手北流展開跨界合作。黃韻玲也鼓勵年輕創作者「不要怕沮喪、不要怕失敗，勇敢去闖」。

《SPARK THE MUSIC！跨年煙火音樂徵選計畫》記者會；黃韻玲 賈永婕。（記者潘少棠攝）

本次跨年煙火音樂規劃將分為四大主題段落，包含由磅礡交響樂呈現的「大航海時代」、原民童聲融合的「土地的主人」、搖滾節奏表達自由意志的「民主時代」，到結合電子與古典的「科技之島」。《SPARK THE MUSIC! 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫》徵件時間從7月8日至8月11日18:00截止。

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