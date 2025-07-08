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娛樂 最新消息

侯怡君怒告「小三上位」說！蕭大陸舊愛張金鳳遭起訴 驚爆內幕3人全說了

〔記者蕭方綺／台北報導〕侯怡君與製作人老公蕭大陸情牽20多年，直到2021年才對外宣布結婚，同年爆出侯怡君開撕電視台小三風波，卻也因此扯出蕭大陸多年前女友張金鳳，還因張金鳳多次在節目上聲稱侯怡君是「小三上位」，令侯怡君不滿憤而提告，張金鳳依誹謗罪遭檢方起訴。

侯怡君（左）近日在拍老公蕭大陸製作的《好運來》。（資料照，記者潘少棠攝）侯怡君（左）近日在拍老公蕭大陸製作的《好運來》。（資料照，記者潘少棠攝）

針對此事，侯怡君今透過經紀人表示：「已經是很多年前的事情了，我們都在忙拍戲，沒有多關心，一切交給律師處理。」蕭大陸被問到張金鳳被起訴一事，則回應：「謝謝你，這是她跟我太太的訴訟，我不便說什麼，一切尊重法律。」

另外，早已不在演藝圈多年的鋼琴老師張金鳳則回應：「等我收到起訴書看內容如何再決定。我找好律師了！就交給律師處理吧，我相信上帝有眼睛在看著。」

據了解，張金鳳因上節目提到蕭大陸、侯怡君，指侯「我當初分手，她明明是小三」，又說「我說就算我今天跟蕭大陸復合，全世界還是會講你是小三」，此番言論被侯怡君認為已造成詆毀名譽，憤而提告。台北地檢署認為，是否為「小三」純屬私德，與公共利益無關，屬憲法隱私權保障範疇，且優先於張金鳳的言論自由，依誹謗罪起訴張金鳳。

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