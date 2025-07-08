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余祥銓股票慘賠百萬 接新工作「淚崩」憶過去

余祥銓（左）當年在《神機妙算劉伯溫》中飾演公公的片段又再網路翻紅。（翻攝自臉書）余祥銓（左）當年在《神機妙算劉伯溫》中飾演公公的片段又再網路翻紅。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕余祥銓在網路實境綜藝節目《星二代很忙內》擔任主持人，也替自己爭取到「銓能奶爸」、「國民舅舅」稱號，近期余祥銓在20年前的戲劇《神機妙算劉伯溫》的片段被挖出來，他在劇中飾演一位「公公」，雖然台詞只有兩句，沒想到卻很搶鏡，意外讓余祥銓紅遍東南亞。

余祥銓抱怨自己股票慘跌，新接到的工作竟然是割韭菜。（翻攝自YouTube）余祥銓抱怨自己股票慘跌，新接到的工作竟然是割韭菜。（翻攝自YouTube）

今（8）日余祥銓在社群平台發文，表示自己挑戰「韭菜農夫」，除了在田裡飆汗割韭菜，而且他還頻頻哀嚎自己腰痛，這也是繼爬樹之後，余祥銓再度挑戰自己的體能極限。

余祥銓得知自己要挑戰「割韭菜」之後，露出一副苦瓜臉，抱怨自己股票慘跌，新接到的工作竟然是割韭菜，原本還以為有股票大神躲在深山內，沒想到真的要到田裡割韭菜，讓他倍感心酸。在體驗了農家生活之後，余祥銓想到爸爸余天從小到大的養育之恩，竟然忍不住淚崩流下男兒淚。

余祥銓挑戰「韭菜農夫」，在田裡飆汗割韭菜。（翻攝自YouTube）余祥銓挑戰「韭菜農夫」，在田裡飆汗割韭菜。（翻攝自YouTube）

被感動的余祥銓現場演唱了爸爸余天的名曲《榕樹下》，獻給有夢想的年輕人，聊到自己陳年公公影片，余祥銓笑說：去台視錄影看到導播一直在拷帶子，結果發現是賣往中國跟東南亞的《神機妙算劉伯溫》，這才知道這部戲劇在東南亞又翻紅，自己也跟著沾光。

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