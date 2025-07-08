撞臉宋仲基！36歲韓國美容儀CEO億萬富豪 身價破14億美元

金炳勳靠美容儀打入歐美市場，晉升36歲億萬富豪。（圖擷取自IG@byunghoon_victor_kim）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅36歲的韓國企業家金炳勳（김병훈，音譯）靠著自創品牌APR成功翻轉人生，不但打造出韓國最暢銷的美容科技產品，還讓公司股價在一年內飆漲兩倍，個人資產突破14億美元（約新台幣469億元），一舉登上《彭博》億萬富翁榜，成為韓國新一代最受矚目的年輕富豪。

根據《Beyondpost》報導，金炳勳於2014年創立APR，起初從事化妝品銷售，後來將商業模式轉型為主打「家用高效美容儀」的品牌布局，旗下Medicube推出的「Booster Pro」因在TikTok上爆紅而大受歡迎，甚至吸引國際名人凱莉·詹娜（Kylie Jenner）親自示範推薦。該產品一舉打開美國與日本市場，推動APR營收暴漲，目前海外市場貢獻已超過七成。

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不僅產品爆紅，股價也節節上升。2023年2月APR正式登陸韓國KOSPI股市，2024年股價一路翻漲200%，讓金炳勳所持31%股份價值大幅上升。根據報導，他目前的淨資產已達14億美元，成功擠進《彭博》全球億萬富翁指數。

金炳勳靠美容儀打入歐美市場，晉升36歲億萬富豪。（圖擷取自IG@byunghoon_victor_kim）

韓亞證券分析師朴恩貞接受媒體訪問時表示，Medicube目前是美國市場上最暢銷的韓系美妝品牌，成為K-Beauty打入歐美年輕族群的關鍵推手之一。她預估，APR今年第二季的營收將達3,000億韓元，營業利益約659億韓元，創下歷史新高，營業利益率更高達22%。目前公司市值已達3.8兆韓元，正快速追趕市值5.85兆韓元的韓國美妝龍頭愛茉莉太平洋。

除了企業成績亮眼，金炳勳的個人生活也備受矚目。他日前以290億韓元購入首爾高級住宅區聖水洞「Acro Seoul Forest」頂樓豪宅，單坪單價創下全韓新紀錄，該社區同時居住多位演藝名人。此外，他因外型酷似韓星宋仲基，也意外在網路上掀起一波討論熱潮。

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