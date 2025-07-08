李小飛癌逝今告別式 鄭進一現身送摯友最後一程

〔記者鍾志均／台北報導〕武打明星李小飛（本名李松烟）曾於70年代紅極一時，他6月24日癌逝，今（8）上午於新竹市生命紀念園區追思園舉辦告別式，他生前最好的朋友鄭進一特別來送他最後一程。

鄭進一今天早上特別送好友李小飛最後一程。（李翔提供）

鄭進一說：「我不太出現一般人的告別式，也不會去，但和李小飛的交情，這一次一定要來。」事實上，鄭進一是李小飛人生最後一程最要好的朋友。李小飛一直以「老師」稱呼他 。

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據悉，鄭進一每次去新竹，李小飛就會請他吃飯，他印象最深是兩人結識30年，那一次在台視錄影，遇到練武的李小飛，鄭進一也練武，他喜歡和人比腕力，一般都是最多五下，就投降了，但是小飛比了20幾下，還比不出高下，最後兩人一起宣布放棄。

李小飛以《鹿鼎記》的韋小寶經典角色當作遺照人生謝幕。（李翔提供）

另外，李小飛兒子李翔談到，與爸爸合作最後一條歌，是去年11月他和爸爸合作創作《有你的陪伴》，當時爸爸的身體很好，却催促他動作要快一點，口中喃喃自語「我快要死了」，直到農曆初二，李小飛因病送醫送新竹台大就醫，後確診肝癌三期，李翔才知爸爸在住院前已身體不適，只是當時不知道真正原因。

李小飛以《鹿鼎記》的韋小寶經典角色當作遺照人生謝幕。（李翔提供）

李小飛年輕時曾任海軍陸戰隊，退伍後投身演藝圈，以俊朗外型與俐落身手迅速走紅，是1970至80年代台語動作片的重要代表人物，代表作包括《大地勇士》、《街頭小霸王》、《錯誤的第一步》、《人肉戰車》等，不僅締造票房佳績，更成為一代影迷的青春記憶。

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