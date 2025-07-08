晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李小飛癌逝今告別式 鄭進一現身送摯友最後一程

〔記者鍾志均／台北報導〕武打明星李小飛（本名李松烟）曾於70年代紅極一時，他6月24日癌逝，今（8）上午於新竹市生命紀念園區追思園舉辦告別式，他生前最好的朋友鄭進一特別來送他最後一程。

鄭進一今天早上特別送好友李小飛最後一程。（李翔提供）鄭進一今天早上特別送好友李小飛最後一程。（李翔提供）

鄭進一說：「我不太出現一般人的告別式，也不會去，但和李小飛的交情，這一次一定要來。」事實上，鄭進一是李小飛人生最後一程最要好的朋友。李小飛一直以「老師」稱呼他 。

據悉，鄭進一每次去新竹，李小飛就會請他吃飯，他印象最深是兩人結識30年，那一次在台視錄影，遇到練武的李小飛，鄭進一也練武，他喜歡和人比腕力，一般都是最多五下，就投降了，但是小飛比了20幾下，還比不出高下，最後兩人一起宣布放棄。

李小飛以《鹿鼎記》的韋小寶經典角色當作遺照人生謝幕。（李翔提供）李小飛以《鹿鼎記》的韋小寶經典角色當作遺照人生謝幕。（李翔提供）

另外，李小飛兒子李翔談到，與爸爸合作最後一條歌，是去年11月他和爸爸合作創作《有你的陪伴》，當時爸爸的身體很好，却催促他動作要快一點，口中喃喃自語「我快要死了」，直到農曆初二，李小飛因病送醫送新竹台大就醫，後確診肝癌三期，李翔才知爸爸在住院前已身體不適，只是當時不知道真正原因。

李小飛以《鹿鼎記》的韋小寶經典角色當作遺照人生謝幕。（李翔提供）李小飛以《鹿鼎記》的韋小寶經典角色當作遺照人生謝幕。（李翔提供）

李小飛年輕時曾任海軍陸戰隊，退伍後投身演藝圈，以俊朗外型與俐落身手迅速走紅，是1970至80年代台語動作片的重要代表人物，代表作包括《大地勇士》、《街頭小霸王》、《錯誤的第一步》、《人肉戰車》等，不僅締造票房佳績，更成為一代影迷的青春記憶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中