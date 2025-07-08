小賴爆「演藝圈碰雙面人」 連晨翔道歉：沒有感受他的不舒服

小賴爆料遇到雙面人，連晨翔為此道歉。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「五堅情」成員小賴日前在《娛樂百分百》節目中爆料曾在演藝圈遇過「雙面人」，引發關注。他透露，某位藝人A表面上熱情邀約他參加活動，實際上卻在現場裝作不熟，甚至結束後未將他納入合照，讓他感到受傷，最後決定刪除過去支持對方的貼文。

連晨翔大方表示，只要小賴願意出席婚禮，一定誠摯邀請。（記者胡舜翔攝）

雖然節目中製作人狐狸與黃偉晉曾為藝人A緩頰，但許多網友根據蛛絲馬跡猜測，藝人A正是連晨翔。對此，連晨翔8日出席宣傳戲劇《拜六禮拜》時，首度回應風波。他表示，當下完全沒察覺到小賴的不悅，雙手合十道歉：「真的很抱歉，我沒有感受到他的不舒服，是他後來說出來，我才知道，也跟他道歉了。」

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連晨翔大方表示，只要小賴願意出席婚禮，一定誠摯邀請。（記者胡舜翔攝）

他提到如果小賴真的因為這件事不開心那麼久，也是滿壓抑的，「至少他講出來了，讓我知道我可以跟他道歉。」至於之後是否會邀請小賴參加婚禮，連晨翔則大方表示，只要小賴願意出席，他一定誠摯邀請。整起事件雖引發熱議，但雙方目前看來已釋出善意，有望化解誤會。

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