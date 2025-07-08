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小賈斯汀詭異近況嚇壞網 精神狀態堪憂

加拿大歌手小賈斯汀最新發文疑精神狀態不佳。（達志影像、翻攝自IG）加拿大歌手小賈斯汀最新發文疑精神狀態不佳。（達志影像、翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）2018年與模特兒海莉比伯（Hailey Bieber）結婚，2024年迎來寶貝兒子。然而近來卻頻傳出小賈斯汀天天泡在夜店、沾染毒癮、瀕臨破產等醜聞，在社群上的發文也相當怪異，疑似身心狀態不佳。近日小賈斯汀曬出露出詭異微笑的照片，再度引發熱議。

小賈斯汀近日在IG上曬出多張自拍照，只見照片他神情詭異、眼神渙散，對著鏡頭露出詭異微笑，鬍子也沒打理，看起來精神狀態很糟。事實上，小賈斯汀精神方面問題早已備受粉絲關注，針對自己偶發的怪異行為，他曾在社群發文寫下「人們一直告訴我要療癒，但如果我能治癒自己，我早就會這樣做了」。小賈斯汀強調，自己這輩子都在努力變好，但結果卻是讓他更加疲憊與憤怒。

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