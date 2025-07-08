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娛樂 最新消息

「小三」風波未歇！侯怡君提告蕭大陸舊愛 戲裡暴揍楚宣掀熱議

〔記者蕭方綺／台北報導〕蕭大陸的前女友張金鳳2021年間上4個談話性節目時，指控當時她會與蕭大陸分手，全因為侯怡君是小三、介入2人的感情世界。只是侯怡君2018年就跟蕭大陸結為夫妻，在這之前他們甚至愛情長跑20年，侯怡君認為這些談話讓她名譽受損，提出告訴，台北地檢署調查後認為張金鳳涉犯《刑法》誹謗罪，依法起訴。對此，侯怡君和蕭大陸尚未回應。

而侯怡君其實過往也碰過「小三」，她與老公蕭大陸愛情長跑20年，2021年爆出「小三」。2人宣布2018年登記結婚，逼退身為電視台監製的小三。當時曾傳出侯怡君氣到多次和對方正面對決，雖然事件已經落幕，但她2月時演出蕭大陸製作的八點檔《好運來》，遇上小三情節，在劇中暴打飾演小三的楚宣，遭疑入戲太深，藉此宣洩現實生活中的不滿情緒。

蘇晏霈（左起）、侯怡君和製作人蕭大陸、謝瓊煖去年11月一起出席新戲《好運來》開鏡儀式。（記者蕭方綺攝）蘇晏霈（左起）、侯怡君和製作人蕭大陸、謝瓊煖去年11月一起出席新戲《好運來》開鏡儀式。（記者蕭方綺攝）

侯怡君戲裡一人分飾兩角，因雙胞胎姊姊慘遭小三欺凌命喪黃泉，因此假扮姊姊開始一連串復仇計畫。一場攤牌戲碼，侯怡君和小三楚宣直接狂扯頭髮互毆，侯怡君撲倒楚宣、掐脖子，還騎在對方身上。據現場人士透露，他根本不敢相信自己眼睛，覺得「八點檔有需要真的打成這樣嗎？」，侯怡君入戲地憤恨抓狂至極，猙獰的模樣讓電視台高層也看不下去，指示要她收斂一點。楚宣則身上瘀青不斷，也不敢對外張揚。

侯怡君（左）、楚宣在《好運來》有不少肢體衝突戲。（資料照，民視提供）侯怡君（左）、楚宣在《好運來》有不少肢體衝突戲。（資料照，民視提供）

事後楚宣替侯怡君緩頰說：「看起來力氣很大，但還好都只是效果。」侯怡君則嘆爭吵互毆的戲碼，對於演員來說向來都是一種不輕鬆的挑戰，還自嘲是「天生壞女人」的長相，「更得要小心再小心。」

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