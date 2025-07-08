黃仲崑重出江湖開唱！揭《台灣霹靂火》烙「台式英文」背後秘辛

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃仲崑上周日（6日）在Music Corner舉辦「Afternoon Delight 愛可以重來 黃仲崑與兩把吉他演唱會」，現場座無虛席，粉絲敲碗希望未來能辦更大規模的演唱會。

黃仲崑舉辦「Afternoon Delight 愛可以重來 黃仲崑與兩把吉他演唱會」，現場座無虛席。（杰威爾音樂提供）

雖然近年以戲劇作品為主，但黃仲崑其實是從演唱西洋歌曲起家，十歲時受愛聽黑膠唱片的叔叔影響，開始接觸並學習西洋歌曲。他自豪自己對西洋老歌如數家珍，「沒有我不會唱的西洋老歌。」即使後來朝演戲發展，唱歌仍是他最愛的表演形式。

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至於為何突然想辦演唱會，黃仲崑半開玩笑地說，台灣2300萬人口中，「至少有2000萬人叫得出我的名字」，因此決定「重出江湖一次」。黃仲崑這次演出選曲全是經典，不論中西歌曲都經過精心挑選，即使年輕人也聽過，就連「深山裡的阿公阿嬤聽了也會覺得熟悉」。

黃仲崑開唱，邀老婆Lulu合唱助陣。（杰威爾音樂提供）

他還提到當年演出《台灣霹靂火》時，劇中飾演黑道老大劉天富，雖然滿口英文，卻都是經過設計與挑選的「台式英語」，例如「You happy, I happy」、「You get out」、「Impossible」等台詞，要讓觀眾聽得懂，還能深刻感受角色性格與情緒。

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