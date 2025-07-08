陳明章合體小53歲帥兒 「超黏感情」令人稱羨

《膠囊時光》首映會，陳明章（右）、陳言祐。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕紀實節目《膠囊時光》第三季今舉辦首映會，延續前兩季溫暖且深刻的風格，再次聚焦不同領域的親子家庭，用鏡頭捕捉六組家庭的真實相處與動人情感。導演沈可尚、監製蘇麗媚，以及LuLu黃路梓茵、張泰山、陳明章等多位受訪家庭現身活動，分享拍攝過程中的感動與收穫。

《膠囊時光》首映會，陳明章（右）、陳言祐。（記者胡舜翔攝）

節目由導演沈可尚操刀，他提到最讓他震撼的是，70歲的民謠大師陳明章與17歲兒子陳言祐之間，無法分割的親密黏著度，兩人不僅在音樂上亦師亦友，情感連結之深，讓人動容。陳言祐更直言：「我爸不只是神，也是我爸。」即便外界稱他是「爸寶」，他也毫不在意。

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首集故事由LuLu與父親黃路家翔主演。（記者胡舜翔攝）

首集故事由LuLu與父親黃路家翔主演，描繪女兒成長為家喻戶曉主持人後，與過去身為家庭支柱的父親之間的角色變化；第二集則聚焦詩人鴻鴻與兒子樂天的日常對話，父子間不設框架、彼此學習，充滿節奏與張力；第三集主角是樂團「滅火器」主唱楊大正與久居海外父親的久別重逢，面對父親生命終章，兩人重新認識彼此的真情流露令人鼻酸。

籃球傳奇鄭志龍（左）與兒子騏寬則以高爾夫球為媒介重新連結。（記者胡舜翔攝）

節目也記錄了棒球名將張泰山如何從球場回到家庭，與子女張可洛、張可妮一起經歷人生的低潮與高光；籃球傳奇鄭志龍與兒子騏寬則以高爾夫球為媒介重新連結，過去因離異而產生的情感缺席，終於在運動中找回父子「交往」的契機。

公視副總經理謝玒玲表示，希望透過紀錄片讓觀眾看見不完美卻真實的親子關係。而監製蘇麗媚則感性說：「只要觀眾有所觸動，就是我們持續創作的力量。」節目不僅是影像記錄，更是一道打開家庭溝通之門的光，透過孩子與父母的視角交錯，詮釋「愛」在成長中的樣貌。

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