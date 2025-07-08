「鑽石歌王」林沖逝世 生前遺憾曝光：怎麼故鄉忘了我呢？

「鑽石歌王」林沖7日驚傳過世，享耆壽92歲。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「鑽石歌王」林沖7日晚間驚傳過世，享耆壽92歲。今年1月，他以坐輪椅之姿出席Dinner Show，寶刀未老的演出令人動容，好友陳凱倫也在社群緬懷，公開去年10月親訪林沖後寫下的未曝光紀錄。

陳凱倫透露，2024年對林沖而言相當艱辛，高齡91歲的他，兩度跌倒住院。6月在外地摔倒，滿臉是血；9月底又在自家臥室跌倒，緊急更換髖關節。10月探望他時，林沖雖坐在輪椅上，卻依然面帶微笑，對他說：「我活到今天，完全靠上帝救我。」陳凱倫感性寫道，「那一刻，我彷彿看見他靈魂裡的光，還在發亮。」

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陳凱倫拍片紀錄林沖述說自身故事。（翻攝自YouTube）

十多年前，林沖罹患攝護腺癌第四期，癌細胞已轉移至淋巴，醫師告訴兒子Kevin：「這癌症無法開刀，只能接受38次電療。」而林沖沒有被病魔打倒，積極投入優質生命協會的義演活動，他曾說：「既然還能笑、還能唱，那我就繼續表演，讓觀眾看到活力與希望。」

陳凱倫也分享，林沖有個可愛的習慣，會每天擦香水，「義大利香水、古龍水、Armani……我的房間隨時香香的！」兒子曾打趣問他：「你是拿香水當飲料喝吧？」林沖則回：「這就是我開心的方式。」

2024年適逢台南建城400年，然而林沖並未受邀參與紀念活動，他曾對陳凱倫吐苦水說：「怎麼故鄉會忘了我呢？」陳凱倫安慰他：「藝人的價值，不由節目安排決定。您的存在，早已寫進許多人的青春與回憶裡。」

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