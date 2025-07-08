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娛樂 最新消息

張國榮過世22年 導演王晶爆不為人知秘辛

王晶指張國榮真正成為巨星，是在第一次退出後復出，拍了電影《金枝玉葉》開始走紅。（香港星島日報）王晶指張國榮真正成為巨星，是在第一次退出後復出，拍了電影《金枝玉葉》開始走紅。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕70歲香港知名導演王晶近期在YouTube頻道節目大談娛樂圈秘辛，又大方分享與多位巨星拍戲陳年往事。

王晶執導多年拍過不少香港電影，一手捧紅港星邱淑貞、舒淇、朱茵等女主角，且跟香港大部分紅星合作過，最近他再度爆料，這次曝光已故巨星張國榮過世原因。

影片中，王晶爆料張國榮最初在麗的電視出身，但當時不太紅，參加亞洲歌唱大賽也只得第二，「之後他跳槽TVB，一首Monica把他捧紅了，TVB當時的能力，能夠宣傳到香港每一個角落，一首Monica就把他硬做紅了。」

王晶繼續表示張國榮的歌很紅，但演戲就一般，接著評論他在電影《英雄本色》演出，「周潤發一出來大家就鼓掌，張國榮一出來大家就噓他。」王晶指張國榮真正成為巨星，是在第一次退出後復出，拍了電影《金枝玉葉》之後，他說：「當時張國榮無論歌藝演技都越來越好，真正被全港崇拜。」

之後王晶開始披露張國榮際遇，稱他罹患憂鬱症，但說最讓張國榮失望的，是導演夢破碎：「他好像在出問題之前，中國有一位大哥好有錢，支持他當導演，是一部很大的戲，他就跟他心目中的所有演員都講了，且就在籌備差不多能開拍，大哥卻突然出了事，就進去了（坐牢），然後他就很失落。」張國榮在2003年4月1日過世，至今仍讓大批影迷非常懷念。

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