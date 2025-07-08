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娛樂 音樂

林沖器官衰竭過世 6月心臟手術成功仍留遺憾心願未了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鑽石歌王」林沖昨（7日）晚因感染吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享耆壽92歲，今天不少友人和粉絲都在社群發文悼念他，今年6月他曾動了心臟手術，當時相當成功，術後1天半就轉入普通病房，無奈人生最後階段因肺部感染，致使器官衰竭而離世，只能透過他生前在影視歌各方面的作品追憶他。

林沖61歲時曾為了演唱會進棚拍照。（劉國煒提供）林沖61歲時曾為了演唱會進棚拍照。（劉國煒提供）

去年底林沖將他演出電影《大盜歌王》的戲服及歷年演出的紀錄照片、秀服等文物，捐給「臺灣音樂館」典藏，原本4月計劃到香港拍攝口述訪談，但因心臟問題只好作罷，5月改往高雄藍寶石歌廳舊址拍攝口述紀錄，那也是他最後公開現身，其實林沖一直希望再回日本、香港當年發展的地方舊地重遊，也希望去新加坡看看生病的妹妹，可惜天不從人願，這一生歷經過抗癌，以及心臟疾病，林沖始終保持樂觀，也愛漂亮。

林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）

林沖61歲那年，接受文化工作者劉國煒「鳳凰文化工作室」邀請，參加他們第一次主辦的演唱會活動，當時去攝影棚拍照，林沖還脫去上衣展現結實體格，對自己的外型相當重視，也保持很好。

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