黃仲崑開唱全家來了！誇LuLu唱功「比楊林好」 求生欲爆棚

〔記者傅茗渝/台北報導〕黃仲崑7月6日在Music Corner舉辦「Afternoon Delight 愛可以重來 黃仲崑與兩把吉他演唱會」,以磁性嗓音演唱《牽掛》、《你說過》、《無人的海邊》、《有多少愛可以重來》、《故事的真相》等經典情歌,勾起現場滿座觀眾青春回憶。

黃仲崑及小兒子黃以樂舞台演出。(杰威爾音樂提供)

演出邀來台灣指彈吉他先驅董運昌,以及畢業於美國Berklee與Longy音樂學院的爵士吉他手林美均,兩把吉他的純粹編制,搭配黃仲崑獨特唱腔,演繹《The girl from Ipanema》、《Fly Me to the Moon》、《Your Song》等多首中西洋名曲,他也直呼:「唱的好爽!」演出門票一公布即秒殺,粉絲紛紛敲碗希望加場。

請繼續往下閱讀...

黃仲崑全家福,左一小兒子黃以樂、右一大兒子黃遠。(杰威爾音樂提供)

黃仲崑感性表示,這次演唱會最感動的是「全家人全員到齊」,覺得一家人齊心完成一件事,比賺多少錢更有意義。他更與太太LuLu合唱《故事的真相》,LuLu笑說參與是「半推半就」,因為找自己老婆不用錢,她自評「唱好唱壞都對自己很滿意」,給老公表現打89分,「本來可以90分,但因為他中間有咳嗽了一下,所以扣了一分。」她也鼓勵他繼續加油,留10分作為進步空間。黃仲崑則先給太太60分,見氣氛不對趕緊改口80分,還誇「老婆唱得比楊林好」,笑翻全場。

黃仲崑與太太演唱故事的真相。(杰威爾音樂提供)

演出當天,小兒子以樂也首次上台,為爸爸的《Fly Me to the Moon》伴奏吉他,完成「處男秀」後收到紅包。黃仲崑驕傲地說兒子「很酷」,在學校很受女生歡迎,之後將赴日學音樂。大兒子黃遠則在台下擔任攝影師,全程捕捉老爸最帥一面。

黃仲崑與兩位吉他老師合影,左為林美均、右為董運昌。(杰威爾音樂提供)

黃仲崑透露,他偏好即興演唱,沒有特別要求形式,但期盼下次能辦更大規模的場地,「讓所有這次遺憾沒有擠進座位想來的朋友都能參加。」並笑說,這場演唱會是「口碑場」,希望下次能唱給更多人聽。

