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娛樂 電視

黃仲崑開唱全家來了！誇LuLu唱功「比楊林好」 求生欲爆棚

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃仲崑7月6日在Music Corner舉辦「Afternoon Delight 愛可以重來 黃仲崑與兩把吉他演唱會」，以磁性嗓音演唱《牽掛》、《你說過》、《無人的海邊》、《有多少愛可以重來》、《故事的真相》等經典情歌，勾起現場滿座觀眾青春回憶。

黃仲崑及小兒子黃以樂舞台演出。（杰威爾音樂提供）黃仲崑及小兒子黃以樂舞台演出。（杰威爾音樂提供）

演出邀來台灣指彈吉他先驅董運昌，以及畢業於美國Berklee與Longy音樂學院的爵士吉他手林美均，兩把吉他的純粹編制，搭配黃仲崑獨特唱腔，演繹《The girl from Ipanema》、《Fly Me to the Moon》、《Your Song》等多首中西洋名曲，他也直呼：「唱的好爽！」演出門票一公布即秒殺，粉絲紛紛敲碗希望加場。

黃仲崑全家福，左一小兒子黃以樂、右一大兒子黃遠。（杰威爾音樂提供）黃仲崑全家福，左一小兒子黃以樂、右一大兒子黃遠。（杰威爾音樂提供）

黃仲崑感性表示，這次演唱會最感動的是「全家人全員到齊」，覺得一家人齊心完成一件事，比賺多少錢更有意義。他更與太太LuLu合唱《故事的真相》，LuLu笑說參與是「半推半就」，因為找自己老婆不用錢，她自評「唱好唱壞都對自己很滿意」，給老公表現打89分，「本來可以90分，但因為他中間有咳嗽了一下，所以扣了一分。」她也鼓勵他繼續加油，留10分作為進步空間。黃仲崑則先給太太60分，見氣氛不對趕緊改口80分，還誇「老婆唱得比楊林好」，笑翻全場。

黃仲崑與太太演唱故事的真相。（杰威爾音樂提供）黃仲崑與太太演唱故事的真相。（杰威爾音樂提供）

演出當天，小兒子以樂也首次上台，為爸爸的《Fly Me to the Moon》伴奏吉他，完成「處男秀」後收到紅包。黃仲崑驕傲地說兒子「很酷」，在學校很受女生歡迎，之後將赴日學音樂。大兒子黃遠則在台下擔任攝影師，全程捕捉老爸最帥一面。

黃仲崑與兩位吉他老師合影，左為林美均、右為董運昌。（杰威爾音樂提供）黃仲崑與兩位吉他老師合影，左為林美均、右為董運昌。（杰威爾音樂提供）

黃仲崑透露，他偏好即興演唱，沒有特別要求形式，但期盼下次能辦更大規模的場地，「讓所有這次遺憾沒有擠進座位想來的朋友都能參加。」並笑說，這場演唱會是「口碑場」，希望下次能唱給更多人聽。

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