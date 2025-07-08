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娛樂 最新消息

Lulu爸當司機逾30年仍不退休 語出驚人「難道要等死嗎」

黃路梓茵今與爸爸黃路家翔出席《膠囊時光》第三季記者會。（記者胡舜翔攝）黃路梓茵今與爸爸黃路家翔出席《膠囊時光》第三季記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵今與爸爸黃路家翔出席《膠囊時光》第三季記者會，媽媽也現身台下支持。Lulu爸坦言雖然很支持女兒走演藝事業，但其實看到她被網友指責時都會相當心疼，也說出他至今都沒退休的原因。

身為新一代主持天后，難免人紅是非多，Lulu坦言已適應遭酸民攻擊，但同時也心疼家人替她抱不平，「我都會自己消化，但其實當我家人真的蠻辛苦的，一般家長根本不需要承受這些。」Lulu爸也說看到罵女兒的留言就會抱怨，到後來就選擇刪除、封鎖網友，眼不見為淨，但還是會心疼Lulu媽會私下會為此事偷哭。Lulu形容家人是自己的「最佳後勤部隊」，而自己則是帶給他們更多視野的重要角色。

今年58歲的Lulu爸現在工作是計程車司機，職業生涯超過30年，他今首度鬆口不願退休的原因，是因爲開車是他的興趣，加上喜歡跟人接觸、聊天，還打趣說：「我不開車，難道要等死嗎？」一旁的Lulu也補充：「他的方向盤，就像是我的麥克風。」

Lulu一家三口照。（記者侯家瑜攝）Lulu一家三口照。（記者侯家瑜攝）

《膠囊時光》前兩季播出後深獲好評，觸動無數觀眾的情感。第三季延續節目一貫溫暖而深刻的風格，邀請六組來自不同領域的親子家庭入鏡，透過導演細膩鏡頭，呈現他們的真實相處與動人情感。參與本季拍攝的包括：「金鐘獎主持人」Lulu黃路梓茵與父親、知名作家鴻鴻與兒子、「籃球教父」鄭志龍與他的大孩子、「金曲獎音樂創作人」陳明章與兒子、「滅火器」主唱楊大正與父親，以及職棒傳奇張泰山與他的兒女。導演沈可尚透過感性影像語言，捕捉家庭日常中親子間的笑與淚，不僅讓觀眾看見父子與父女間深刻的連結，也引發對觀眾家庭關係的共鳴與省思。

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