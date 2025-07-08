劉品言被指「母子戀」爆氣！連晨翔曝照顧孕婦最累竟是這點

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言和連晨翔6月宣布結婚、懷孕，讓許多人意外，以為他們只是為戲宣傳，連晨翔今出席華視、公視台語台戲劇《拜六禮拜》活動，坦言差3歲的姐弟戀不影響2人相處，「但有人說我們像母子，她比較生氣。」還透露劉品言懷孕後狀況不錯，睡得好也吃得下，情緒也不多變，「照顧孕婦最累的是訂餐廳，她很注重吃，只要把她餵好就ok。」

連晨翔出席《拜六禮拜》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

劉品言日前主持台北電影節，壓力頗大，連晨翔說：「只能在旁鼓勵她很棒，總不能叫她不要接，因為她事業心很強。」對於老婆北影典禮火辣造型，連晨翔笑說「很漂亮」，他坦言一開始劉品言只有大略形容服裝造型，他則在旁觀察到老婆沒有胸貼，自告奮勇去幫她採購。

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至於肚子裡寶寶的性別，連晨翔透露目前先請醫生寫在信封中，夫妻倆都尚未打開，「我尊重言言，她想打開（信封）的時候就打開，因為寶寶跟她連結很深。」但他透露若生女兒，自己會是很焦慮的爸爸，還先放話要多生幾個，「小孩一定要有兄弟姐妹，我也要努力賺錢。」

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