92歲活成29歲 東方貓王林沖唱出熱血人生

〔記者胡如虹／台北報導〕有「東方貓王」之稱的鑽石歌王林沖，7月7日病逝於三總，享壽92歲。林沖一生鍾愛表演，熱愛舞台，雖歷經癌症、心臟病、胃出血等疾病，進出醫院頻繁，仍沒放棄夢想，依舊堅持上台表演，把92歲當成29歲來活，人生活得既熱血又有意義，成了最好榜樣。

林沖一生熱愛舞台表演。（台灣優質生命協會提供）

林沖身高180公分，長得高大帥氣，一站出來就有明星的氣場。他17歲開始跟蔡瑞月老師習舞，奠定他載歌載舞的表演基礎，踏入演藝圈之後，也以擅長的歌舞表演著稱，性感帥氣的肢體語言也讓他有「東方貓王」的之稱。

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林沖非常注重形象，當年曾是萬人迷的偶像。（台灣優質生命協會提供）

舞蹈家曹金鈴表示，她是跟蔡瑞月老師學舞時認識林沖，當時林沖還是高中生，那時候男生學跳舞的很少，林沖有一雙大長腿，常伸出長腳跳舞給大家看。後來她跟林沖都踏入演藝圈，林沖曾到日本演藝圈發展，曹金鈴也曾到日本寶塚留學，所以兩人每次見面，林沖都以日文跟曹金鈴交談。曹金鈴最難忘的是林沖永遠笑臉迎人，渾身充滿活力，是天生的藝人。

林沖舞台表演載歌載舞，十分性感帥氣。（台灣優質生命協會提供）

陪伴在林沖身邊30年經紀人Kevin，3年前被林沖正式收養為兒子，他說，林沖非常重視形象，即使曾罹癌、胃出血，又有心臟病，經常進入醫院，但他還是堅持把自己打扮的帥帥。而且一心只想著上舞台開演唱會，只要一站上舞台，他就忘記所有的病痛，把92歲活成了29歲。

林沖年輕時高大帥氣，輪廓很深，外型酷似貓王。（台灣優質生命協會提供）

林沖常去老人院表演，聽他唱歌的人，其實都比他年輕。也因為他把92歲活成了29歲，全身散發著旺盛的生命力，所以他這次因為心臟瓣膜老化狹窄住院開刀，家人朋友都沒有想到他已高齡92歲了，老化的器官承受不住感染風險，從此告別人生。但他一生奉獻給舞台，堅持夢想，把歡樂帶給粉絲，傳遞的愛和溫暖，也讓他92歲的人生充滿意義。

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