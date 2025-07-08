連晨翔當爸首露面！交往劉品言「2個月就懷孕」細節全公開

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言與連晨翔上月宣布結婚並懷孕，雙喜臨門。今連晨翔出席華視、公視台語台戲劇《拜六禮拜》的宣傳活動，這也是他升格人夫、人父後首度受訪，難免被問到心情。在《拜六禮拜》中，他飾演一位勇往直前、大方示愛孫淑媚的角色。戲外，他則和劉品言從去年底開始交往，如今劉品言已懷孕5個月。被問到兩人是否從一開始就有共識不避孕？連晨翔害羞笑說：「這是一個很突然的狀況，準備太齊全也怪怪的。」短短30分鐘的訪問中，他因緊張不停喝水，竟喝了兩瓶。

連晨翔出席《拜六禮拜》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

他回憶與劉品言去年合作《舊金山美容院》時，坦言當時因對方氣場強大，其實很怕她，直到殺青後才真正開始聊天，進一步了解彼此。他欣賞劉品言有想法、做事果決的個性，也因此被她吸引，「我們從去年底開始交往，那時我就跟她說『我想結婚』。」

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他也透露，今年1月劉品言左腳踝骨碎裂，讓兩人有更多相處時間。他常推著坐輪椅的她約會看電影，笑稱兩人就像《美麗人生》中的主角，還開玩笑說：「我有幻想自己是木村拓哉，她就翻我白眼。」還說當時若被狗仔拍到約會，一定會大方承認戀情。

連晨翔、孫淑媚出席《拜六禮拜》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

談到懷孕的過程，連晨翔表示，劉品言當初只是說「月經沒來」，他便提議買驗孕棒，但劉品言當時說：「不要，還不想面對，可能只是壓力大，經期比較晚。」後來確定懷孕時，連晨翔雖然一開始有些衝擊，但心中立刻閃過的是：「我要寶寶。」他也尊重劉品言的決定，笑說：「我第一時刻就說『我要』，她則說要想想，但我覺得她當時已經把自己當成媽媽了。」

連晨翔手上的婚戒被捕捉。（記者胡舜翔攝）

雖然交往時間不長，他仍篤定地說：「我年齡也擺在那了，對婚姻本來就有想法。跟她相處之後，我就會想要老婆是她。」訪問過程中，他邊說邊緊張揮舞雙手，媒體也捕捉到他手上的婚戒，他開心地秀出婚戒，表示目前因劉品言肚子大，不方便舉辦婚禮，未來會補辦求婚儀式。

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