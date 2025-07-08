晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台南榮譽市民「鑽石歌王」林沖辭世 一代藝壇傳奇享壽92歲

「鑽石歌王」林沖結合本土文化與現代流行藝術，是台灣戰後流行文化發展的見證者。（圖由南市文化局提供）「鑽石歌王」林沖結合本土文化與現代流行藝術，是台灣戰後流行文化發展的見證者。（圖由南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣資深藝人、有「鑽石歌王」美譽的林沖，於7日辭世，享耆壽92歲。南市政府文化局今（8）日表示深切哀悼，並緬懷他對台灣流行文化與故鄉台南的深厚情感與貢獻。

林沖，本名林錫憲，1933年生於台南，自幼展現藝術天分，青年時期曾師事本地知名作曲家許石與舞蹈家蔡瑞月，奠定深厚表演基礎。1960年代起，他以獨特嗓音與戲劇張力風靡台港日，主演電影《大盜歌王》並主唱插曲〈鑽石〉，自此獲封「鑽石歌王」，成為華語樂壇與影壇代表性人物。

林沖心繫故鄉，數十年來多次返鄉義演，推廣公益活動。（圖截取自林沖臉書）林沖心繫故鄉，數十年來多次返鄉義演，推廣公益活動。（圖截取自林沖臉書）

即使身處演藝巔峰，林沖始終心繫故鄉。數十年來，他多次返鄉義演、參與藝文推廣活動，不計酬勞投入慈善演出，亦樂於提攜後進，致力於表演藝術的傳承與推廣。南市文化局表示，林沖是連結本土文化與現代流行藝術的重要橋樑，也是台灣戰後流行文化發展的見證者。

市長黃偉哲表示，林沖是台南的寶，感念他將藝術帶入人群，也將台南的風土與溫度帶向世界。今年6月，市府特別頒贈「台南市榮譽市民」證書表彰其文化成就，當時由親屬代表受領，如今更顯意義深重。

林沖以一生的實踐，為台灣留下無數膾炙人口的歌曲與經典影像，也為台南文化的延續與深化貢獻難以抹滅的力量。他的離世，不僅是演藝界的損失，更是台南文化界共同的哀思。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中