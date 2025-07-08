台南榮譽市民「鑽石歌王」林沖辭世 一代藝壇傳奇享壽92歲

「鑽石歌王」林沖結合本土文化與現代流行藝術，是台灣戰後流行文化發展的見證者。（圖由南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣資深藝人、有「鑽石歌王」美譽的林沖，於7日辭世，享耆壽92歲。南市政府文化局今（8）日表示深切哀悼，並緬懷他對台灣流行文化與故鄉台南的深厚情感與貢獻。

林沖，本名林錫憲，1933年生於台南，自幼展現藝術天分，青年時期曾師事本地知名作曲家許石與舞蹈家蔡瑞月，奠定深厚表演基礎。1960年代起，他以獨特嗓音與戲劇張力風靡台港日，主演電影《大盜歌王》並主唱插曲〈鑽石〉，自此獲封「鑽石歌王」，成為華語樂壇與影壇代表性人物。

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林沖心繫故鄉，數十年來多次返鄉義演，推廣公益活動。（圖截取自林沖臉書）

即使身處演藝巔峰，林沖始終心繫故鄉。數十年來，他多次返鄉義演、參與藝文推廣活動，不計酬勞投入慈善演出，亦樂於提攜後進，致力於表演藝術的傳承與推廣。南市文化局表示，林沖是連結本土文化與現代流行藝術的重要橋樑，也是台灣戰後流行文化發展的見證者。

市長黃偉哲表示，林沖是台南的寶，感念他將藝術帶入人群，也將台南的風土與溫度帶向世界。今年6月，市府特別頒贈「台南市榮譽市民」證書表彰其文化成就，當時由親屬代表受領，如今更顯意義深重。

林沖以一生的實踐，為台灣留下無數膾炙人口的歌曲與經典影像，也為台南文化的延續與深化貢獻難以抹滅的力量。他的離世，不僅是演藝界的損失，更是台南文化界共同的哀思。

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