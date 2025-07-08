陶喆雙喜臨門！55歲生日公開秘密大禮

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華語R&B教父」陶喆宣布與環球音樂合作，他將於7月11日生日當天開始新專輯預購，發行全新創作專輯《STUPID POP SONGS》的精裝與平裝實體版本，是送給粉絲的驚喜。

陶喆的新專輯將在他55歲生日開始預購，他表示：「一直以來我都認為實體唱片具有特別的分量和意義，這次發行的實體專輯，是我送給所有歌迷的一份禮物，希望大家會喜歡。」

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陶喆與環球音樂合作，將發行實體專輯。（偉大文化提供）

近期陶喆持續在個人網路頻道更新《創作喆學 How I Made it》系列影片，分享第八張錄音室專輯中歌曲的幕後創作細節。

即便忙於巡演，他仍不忘親自參與實體專輯的製作過程，悉心打磨每一個細節。

在實體專輯的包裝設計上，陶喆特別提出回歸經典的方盒設計，他認為這是回歸初心、找回單純感動的方式。

此外，本次限量精裝版中獨具特色的「DT躍身敲擊公仔」更是話題焦點。陶喆親自為每隻公仔上色，讓每一尊作品都成為獨一無二的行動藝術品，他說：「這些公仔都是我親自加工上色，對我來說非常特別，我自己也很期待大家看到成品的樣子。」

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