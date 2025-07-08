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韓女星李施昤剛離婚就懷孕！自爆「未經前夫同意自行做試管」

南韓女星李施昤剛離婚就宣布懷上二胎，她坦言是在前夫未同意的狀況下，自行做試管嬰兒。（翻攝自IG）南韓女星李施昤剛離婚就宣布懷上二胎，她坦言是在前夫未同意的狀況下，自行做試管嬰兒。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星李施昤憑韓劇《花樣男子》、《Sweet Home》走紅。今年3月她宣布和老公離婚，怎料離婚才不到半年，就宣布懷上二胎，她坦言是在前夫未同意的狀況下，自行做試管嬰兒，消息一出震驚韓網。

李施昤2017年與圈外男友結婚，兩人育有一名兒子，於今年3月宣布離婚，怎料離婚僅4個月，今（8）日她無預警在IG發文宣布懷二胎，她坦言在婚姻期間就有打算透過試管技術懷二胎，但胚胎移植還沒進行，雙方就決定離婚了。然而就在離婚手續進行當下，李施昤被醫院告知胚胎冷凍保存期限即將到期，她表示，「我需要做出選擇，因此我決定接受移植。雖然對方不同意，但我願意承擔自己做的決定所帶來的責任，我相信自己的選擇是有價值的」。

對於外界輿論，李施昤不予以理會，她堅定表示，「我只感謝這個新生命的到來，並且比任何時候都更加平靜和幸福，我會懷著深深的責任感，努力過好未來的生活，讓孩子不會感到缺失。」

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