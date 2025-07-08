李佳薇鐵肺狂飆《天后》炸翻 陳勢安激謝：真的可以

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鐵肺女聲」李佳薇憑藉《煎熬》一鳴驚人，10年前曾踢館中國節目《我是歌手》失利未能順利晉級，如今回歸舞台重新詮釋陳勢安15年前的爆紅之作《天后》，更順利讓這首神曲在播出後再次翻紅。面對這波翻唱熱潮，陳勢安也激動親自向李佳薇表達謝意，網友們見狀則動容盛讚「這就是實力互挺的最佳範例！」

李佳薇（右）鐵肺飆唱讓《天后》再翻紅，陳勢安大器致謝。（組合照，翻攝自臉書、微博）

李佳薇10年前曾參加《我是歌手》第三季踢館賽，當時面對韓紅、李建、A-Lin等多位實力唱將競爭相當激烈，不過最終卻在高手如雲的舞台中止步。如今，李佳薇再戰《我是歌手》並以《天后》唱出愛而不得的情感，她一開口便引爆全場，彷彿用歌聲訴說著內心的遺憾與力量，瞬間拉滿觀眾的情緒共鳴。

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李佳薇憑藉實力唱功引發話題、再次受到矚目，不僅一度竄上微博熱搜冠軍，讓同樣來自馬來西亞的《天后》原唱陳勢安也在演出後第一時間發文致謝，「謝謝李佳薇讓〈天后〉又被更多人聽見了，Betul betul boleh（馬來文：真的可以）！」短短一句話不只展現對李佳薇的肯定，也讓歌曲本身在粉絲心中再度掀起溫暖漣漪。

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